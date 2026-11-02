DZ BANK stuft MICROSOFT CORP auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Microsoft nach Zahlen des Softwarekonzerns zum ersten Geschäftsquartal von 625 auf 660 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Wachstum der Cloud-Plattform Azure habe sich weiter beschleunigt, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Insgesamt gewinne die Monetarisierung der Angebote rund um Künstliche Intelligenz (KI) an Breite. Das große Upgrade des zentralen KI-gestützten Assistenzprogramms Copilot trage Früchte. Strategisch entscheidend sei der Übergang zu einem Hybrid-Modell aus Abonnement plus Verbrauch./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 15:37 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 468EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 17:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Axel Herlinghaus

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

