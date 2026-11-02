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    GoldMining beginnt mit der Vor-Machbarkeitsstudie und startet mit drei Bohrgeräten im São-Jorge-Projekt in Brasilien

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    GoldMining beginnt mit der Vor-Machbarkeitsstudie und startet mit drei Bohrgeräten im São-Jorge-Projekt in Brasilien
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia – 28. Oktober 2026 / IRW-Press / GoldMining Inc. (das „Unternehmen“ oder „GoldMining“) (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-i ... freut sich, den Beginn einer Vor-Machbarkeitsstudie („PFS“) sowie den Start eines geplanten 6.000 Meter umfassenden Infill-Diamantkernbohrprogramms in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt São Jorge („São Jorge“ oder das „Projekt“) im brasilianischen Bundesstaat Pará bekannt zu geben.

     

    Highlights:

     

    -          Ergänzungsbohrungen im Gange: Drei Diamantkernbohrgeräte haben in São Jorge mit den Bohrarbeiten begonnen, um eine erste 6.000 Meter umfassende Ergänzungsbohrkampagne durchzuführen.

    -          Ziel ist die Stärkung der Zuverlässigkeit der bestehenden Mineralressource: Ziel des Programms ist es, zusätzliche Daten für eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung („MRE“) bereitzustellen, um die Zuverlässigkeit der bestehenden abgeleiteten Ressourcen innerhalb der Tagebaumasse, die derzeit in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung („PEA“) des Projekts enthalten sind, zu stärken und diese in die Kategorie „angezeigt“ hochzustufen.

    o        Das Unternehmen geht davon aus, dass die Ergebnisse der Infill-Bohrungen zur Erstellung einer aktualisierten MRE zur Untermauerung der vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) herangezogen werden, deren Fertigstellung derzeit für das erste Halbjahr 2028 erwartet wird.

    -          Projektstudien: Die Infill-Bohrungen werden neue Kernproben liefern, die für künftige metallurgische Testarbeiten benötigt werden. Diese dienen als Grundlage für Abwägungsstudien zur Ermittlung des optimalen Verarbeitungsprozesses für das mineralisierte Material von São Jorge.

    -          Risikominderung: Derzeit laufen auch die Planungen für geotechnische und hydrogeologische Bohrungen rund um den geplanten Tagebaustandort sowie für Bohrungen zur Bodenuntersuchung unter den vorgesehenen Standorten der Infrastruktur.

     

    Alastair Still, Chief Executive Officer von GoldMining, erklärte: „Nach der kürzlichen Einstellung unseres neuen Projektleiters, der die Weiterentwicklung des Projekts vorantreiben wird, freuen wir uns sehr, die Vor-Machbarkeitsstudie offiziell zu starten, und wir haben nun drei Kernbohrgeräte in São Jorge im Einsatz. Dieses erste 6.000-Meter-Programm soll die Zuverlässigkeit unserer Ressourcenangaben verbessern und die geotechnischen sowie metallurgischen Daten liefern, die zur Optimierung unseres Abbauplans und unseres Fließschemas erforderlich sind. Wir sind überzeugt, dass wir gut aufgestellt sind, um dieses Projekt weiter voranzutreiben und die damit verbundenen Risiken zu minimieren.“

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