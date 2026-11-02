Eagle Point Software übernimmt Global eTraining, erweitert Lernkapazitäten und beschleunigt Innovationen

DUBUQUE, Iowa, 2. November 2026 /PRNewswire/ -- Eagle Point Software, Hersteller der angewandten Lernplattform Pinnacle Series, gab heute die Übernahme von Global eTraining bekannt, einem in Alberta, Kanada, ansässigen Anbieter von Online-Lernangeboten für Fachleute aus den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen, Bauwesen und Fertigung.

Durch die Kombination werden komplementäre Technologien und Fachkenntnisse zusammengeführt, um Organisationen in den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen, Bauwesen und Konstruktion (AECO), Design und Fertigung einen größeren Mehrwert zu bieten.

Beide Unternehmen bieten Schulungen an, die direkt an die Arbeit von AECO und den Fachkräften im Fertigungssektor anknüpfen, und teilen das Engagement, Kunden bei der Entwicklung ihrer Mitarbeiter und der Erzielung besserer Geschäftsergebnisse zu unterstützen.

„Wir haben großen Respekt vor dem, was Global eTraining aufgebaut und erreicht hat", sagte John Biver, CEO von Eagle Point Software. „Das Spannende an dieser Gelegenheit ist, wie gut sich unsere Organisationen ergänzen. Wir teilen das Engagement für unsere Kunden und die Überzeugung, wie wichtig es ist, Menschen dabei zu helfen, das Beste aus ihrer Technologie herauszuholen. Indem wir unsere Teams zusammenführen, können wir auf dieser Grundlage aufbauen und neue Möglichkeiten für unsere Kunden, Mitarbeiter und Partner schaffen."

Da technologische Fortschritte die Arbeitswelt verändern, müssen Organisationen neue Fähigkeiten entwickeln und sich an die rasanten Veränderungen anpassen. Durch diesen Zusammenschluss ist Eagle Point Software in der Lage, Investitionen in Lerntechnologien zu beschleunigen, sein Angebot zu erweitern und neue Ansätze zur Unterstützung von technischen Fachkräften und den von ihnen betreuten Organisationen zu entwickeln.

„Wir haben jahrelang Global eTraining auf unsere Kunden ausgerichtet, und die Suche nach einer Organisation, die dieses Engagement teilt, war für uns bei der Planung unserer Zukunft von entscheidender Bedeutung", sagte Susan Brattberg, Mitbegründerin und Chief Customer Officer von Global eTraining. „Eagle Point teilt unsere Werte und Vision, Menschen dabei zu helfen, schneller zu lernen, mehr zu behalten, Zeit zu sparen und Fähigkeiten in realen Projekten anzuwenden. Durch den Zusammenschluss können wir auf dem bisher Erreichten aufbauen, unsere Fähigkeiten erweitern und weiterhin den Service bieten, den unsere Kunden erwarten. Wir sind den Teams, Kunden und Partnern, die die Entwicklung beider Unternehmen geprägt haben, zutiefst dankbar. Gemeinsam stehen wir erst am Anfang!"

Die Übernahme stellt einen weiteren Schritt in Eagle Point Softwares kontinuierlichem Engagement dar, Unternehmen bei der Personalentwicklung, der Stärkung der Technologieakzeptanz und der Verbesserung ihrer Geschäftsergebnisse zu unterstützen.

Sampford Advisors fungierte als Finanzberater von Global eTraining, während Bryan & Company LLP als Rechtsberater tätig war. Ascentage Advisors fungierte als Berater von Eagle Point Software und setzte damit seine langjährige Beratungsbeziehung mit dem Unternehmen fort. Pierce Atwood LLP fungierte als Rechtsberater von Eagle Point Software.

Über Eagle Point Software

Eagle Point Software ist der Entwickler von Pinnacle Series, einer anwendungsorientierten Lernplattform, die Organisationen dabei hilft, Kompetenzen aufzubauen, die Technologieakzeptanz zu verbessern und ihre Teams im Arbeitsablauf zu unterstützen. Die Pinnacle Series bedient die Branchen Architektur, Ingenieurwesen, Bauwesen, Betrieb, Design und Fertigung und vereint E-Learning, Kompetenzbewertungen, personalisierte Lernpfade, Organisationswissen und Workflow-Anleitungen in einer zentralen Umgebung. Eagle Point Software unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung der Kompetenzen ihrer Mitarbeiter und der Umwandlung von Lernprozessen in messbare Geschäftsergebnisse.

Über Global eTraining

Die KI-gestützte digitale Einführungsplattform von Global eTraining genießt das Vertrauen führender AECO- und Fertigungsunternehmen weltweit und steigert das menschliche Potenzial sowie die Einsatzbereitschaft der Arbeitskräfte. Die Plattform wandelt vertrauenswürdige unternehmens- und projektspezifische Informationen in umsetzbares Wissen um, ermöglicht den Zugriff auf dynamische Projektprozesse im Arbeitsablauf und hilft, Kompetenzlücken durch KI-gestützte Bewertungen, Erkenntnisse und Lernpfade zu schließen – alles mit dem Ziel, die Wissensinfrastruktur aufzubauen, die Technologieakzeptanz in großem Umfang vorantreibt.

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