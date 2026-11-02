Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 02.11.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.964,42USD pro Feinunze und notiert damit +2,19 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 50,98USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +3,74 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 105,26USD und verzeichnet ein Minus von -6,16 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 96,97USD und verzeichnet ein Minus von -5,66 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 976,00 USD -0,66 % Platin 1.458,50 USD +1,82 % Aluminium 3.062,45 USD +0,98 % Erdgas 2,910 USD +1,00 %

Rohstoff des Tages: Öl (Brent)

Mit einem Tages-Minus von -6,16 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 02.11.26, 17:29 Uhr.