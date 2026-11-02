Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 02.11.2026
Rohstoffpreise Überblick
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.964,42USD pro Feinunze und notiert damit +2,19 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 50,98USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +3,74 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 105,26USD und verzeichnet ein Minus von -6,16 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 96,97USD und verzeichnet ein Minus von -5,66 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|976,00USD
|-0,66 %
|Platin
|1.458,50USD
|+1,82 %
|Aluminium
|3.062,45USD
|+0,98 %
|Erdgas
|2,910USD
|+1,00 %
Rohstoff des Tages: Öl (Brent)
Mit einem Tages-Minus von -6,16 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 02.11.26, 17:29 Uhr.