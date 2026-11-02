Gewerkschaft fordert fünf Prozent mehr Lohn in Stahlbranche

Hohe Kosten etwa für Energie machen Deutschlands Stahlfirmen zu schaffen, die Konkurrenz aus Asien ist hart. Die nordwestdeutsche Stahlindustrie umfasst Firmen in den Bundesländern NRW, Niedersachsen, Bremen und Hessen. Zu den prominenten Vertretern gehören die Duisburger Stahlsparte des Industriekonzerns Thyssenkrupp sowie Salzgitter aus Niedersachsen. Insgesamt geht es um rund 60.000 Beschäftigte. Außerdem gibt es hierzulande Stahlfirmen im Saarland und in Ostdeutschland, für sie gelten andere Tarifverträge.

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - In Deutschlands angeschlagener Stahlbranche soll es nach dem Willen der IG Metall einen deutlichen Lohnaufschlag geben. Man fordere fünf Prozent mehr Geld für die Beschäftigten der nordwestdeutschen Stahlindustrie, teilte die Gewerkschaft nach einem Beschluss der zuständigen Tarifkommission mit. Mit so einer Forderung war die IG Metall bereits in die separaten Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie gegangen. Der Ende dieses Jahres auslaufende, 15 Monate gültige Stahl-Tarifvertrag hatte drei Nullmonate und dann einen Lohnaufschlag von 1,75 Prozent enthalten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die IG Metall räumt zwar ein, dass sich die Branche in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld befinde. Gleichzeitig zeigten sich aber auch erste Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung, argumentiert die Gewerkschaft. So entwickelten sich die Auftragseingänge der Stahlindustrie positiv.

"Wer täglich unter anspruchsvollen Bedingungen Stahl produziert und die Transformation der Branche mitträgt, hat Anspruch auf eine faire Beteiligung an der wirtschaftlichen Erholung", sagt der Verhandlungsführer der Gewerkschaft, Knut Giesler. Die Beschäftigten hätten in den vergangenen Jahren enorme Belastungen getragen und sie erlebten weiterhin hohe Preise für Energie, Mobilität und Lebensmittel. "Unsere Forderung ist maßvoll, nachvollziehbar und gerecht." Die Beschäftigten erwarteten ein Angebot, das ihrer Leistung und den gestiegenen Belastungen Rechnung trage./wdw/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,45 % und einem Kurs von 50,35 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 17:26 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2300 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,500EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von +21,41 %/+45,69 % bedeutet.



