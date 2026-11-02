Scherzer: So hoch ist der Net Asset Value am 31.10.2026
Deutlicher Abschlag, bewegtes Portfolio: Bei Scherzer & Co. treffen 22,4 % Abstand zum Nettoinventarwert auf neue Beteiligungsquoten und Kalshis Milliardenbewertung.
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- Der Nettoinventarwert der Scherzer & Co. AG lag zum 31. Oktober 2026 unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten bei **3,43 Euro je Aktie**; der Wert basiert nicht auf geprüften Abschlusszahlen und berücksichtigt weder Nachbesserungsrechte noch mögliche Steuern.
- Bei einem Aktienkurs von **2,66 Euro** notierte die Aktie rund **22,4 % unter dem Nettoinventarwert**.
- Zu den zehn größten Beteiligungen zählen unter anderem Rocket Internet, 1&1, Weleda, Allerthal-Werke, Redcare Pharmacy, Data Modul und die Berentzen-Gruppe.
- United Internet erhöhte ihren Anteil an 1&1 auf **89,32 %**; bis zur 90-%-Schwelle für einen verschmelzungsrechtlichen Squeeze-out fehlen knapp 1,4 Millionen Aktien.
- Rocket Internets Beteiligung von rund 3,3 % an Kalshi wurde durch eine Finanzierungsrunde mit einer Unternehmensbewertung von **40 Milliarden US-Dollar** aufgewertet; das Investment entspricht etwa 15 Euro je Rocket-Internet-Aktie.
- Scherzer verkaufte einen Teil ihrer Allerthal-Werke-Beteiligung und hält weiterhin **19,5 %**; zugleich stockte sie Berentzen im Umfeld des Sazerac-Übernahmeangebots auf **5 %** auf.
Der Kurs von Scherzer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,6600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,38 % im
Plus.
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