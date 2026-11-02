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    Kursgewinne - Deutliche gesunkene Ölpreise stützen

    Deutsche Anleihen

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    Deutsche Anleihen - Kursgewinne - Deutliche gesunkene Ölpreise stützen
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,22 Prozent auf 122,70 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,29 Prozent.

    Im Blick der Märkte stand erneut der Ölmarkt. Die Ölpreise sind am Montag deutlich gefallen. US-Präsident Donald Trump will zunächst auf Diplomatie mit dem Iran setzen. Auch aus Teheran gab es Signale für Verhandlungsbereitschaft. Inflationserwartungen dürften so gedämpft werden. Mit Spannung wird erwartet, wie Trump nach den Zwischenwahlen reagieren wird. In Deutschland profitierten die Anleihekurse aber kaum von der Entwicklung.

    Die Kurse französischer Anleihen legten zu und die Renditen gaben deutlich nach. Die Entscheidung der Ratingagentur Fitch vom Freitag, den Ausblick für die Bonitätsnote "A+" auf negativ zu setzen, belastete die Kurse nicht. Sie "spiegelt eine Verschlechterung seit unserer Überprüfung im August 2026 wider, die schwächeres Wachstum, höhere Finanzierungskosten und ein größeres Defizit umfasst", teilte die Ratingagentur am späten Freitagabend mit. "Anhaltende politische Fragmentierung und ein schwieriges soziales Umfeld erhöhen die Schwierigkeit, eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung zu erreichen."

    Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone verschlechterte sich im Oktober etwas weniger als zunächst ermittelt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel um 0,2 Punkte auf 52,7 Punkte, wie S&P Global nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Im Monat zuvor hatte der Stimmungsindikator noch den höchsten Stand seit Mai 2022 erreicht. S&P-Chefvolkswirt Chris Williamson spricht trotz des leichten Stimmungsdämpfers von "der besten Expansionsphase der Eurozone-Industrie seit über vier Jahren"./jsl/he





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