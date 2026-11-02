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    Blue Moon gibt die Unterzeichnung des Sanierungsvertrags für die Springer-Mühle bekannt, geht eine Zusammenarbeit mit der Wood Group ein und erwirbt Unterkünfte für den Standort Springer

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    Blue Moon gibt die Unterzeichnung des Sanierungsvertrags für die Springer-Mühle bekannt, geht eine Zusammenarbeit mit der Wood Group ein und erwirbt Unterkünfte für den Standort Springer
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    TORONTO, Ontario, 26. Oktober 2026 / IRW-Press / Blue Moon Metals Inc. („Blue Moon“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM) https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/blue-moon-me ... freut sich, mehrere wichtige Meilensteine in der Springer-Wolframmine des Unternehmens in Imlay, Nevada („Springer“), bekannt zu geben. Das Unternehmen hat RAM Enterprise Inc. („RAM“) aus Elko, Nevada, mit der Sanierung der Aufbereitungsanlage in Springer beauftragt, wobei Nordmin Engineering Ltd. („Nordmin“) als Teil des RAM-Teams die technischen Dienstleistungen erbringt. Die Sanierung der Aufbereitungsanlage wird voraussichtlich im vierten Quartal 2027 abgeschlossen sein. Darüber hinaus hat das Unternehmen Wood Group USA Inc. („Wood“) als Eigentümeringenieur für die Sanierung und Wiederinbetriebnahme der Springer-Mühle beauftragt. Blue Moon hat zudem einen verbindlichen Vertrag über die Bereitstellung von Unterkünften für die Arbeiter während der Bauarbeiten in Springer unterzeichnet.

     

    RAM ist seit 1991 für die Bergbauindustrie in Nevada und im Westen der Vereinigten Staaten tätig und verfügt über eine etablierte Präsenz im Bundesstaat mit Kompetenzen in den Bereichen Industriebau, Maschinenbau, Elektrotechnik und Instandhaltung von Prozessanlagen sowie über Personal, das für die Arbeit in einer aktiven Bergbauumgebung zertifiziert ist. Der Auftragsumfang von RAM umfasst die Begutachtung und Sanierung der Prozessanlage sowie der zugehörigen Infrastruktur, einschließlich der Modernisierung der Elektro- und Mess- und Regelsysteme, sowie die Unterstützung bei der Inbetriebnahme und dem Anlauf. RAM wird dabei von Nordmin unterstützt, einem Full-Service-Unternehmen für Bergbauingenieurwesen und EPCM mit über zwanzig Jahren Erfahrung über den gesamten Lebenszyklus eines Bergwerks hinweg – von der Detailplanung über das Baumanagement bis hin zur Betriebsunterstützung – mit Niederlassungen in Thunder Bay, Sudbury und Salt Lake City.

     

    Wood ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Beratung, Ingenieurdienstleistungen und Betrieb für den Energie- und Rohstoffsektor und unterstützt seine Kunden über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in den Bereichen Bergbau, Mineralien und Metalle hat Wood weltweit über 3.000 Studien durchgeführt und mehr als 250 Großprojekte realisiert. Als Eigentümeringenieur für das Springer-Projekt wird Wood eine unabhängige technische Überprüfung und Überwachung der Planungs-, Beschaffungs- und Bauaktivitäten durchführen, einschließlich der Überprüfung der Leistungen der Auftragnehmer, der Kosten und des Zeitplans sowie der Qualität und der Betriebsbereitschaft.

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