Blue Moon Metals gibt die Beendigung der Übernahme von Ropa und den Abschluss der Fortführung in Ontario

TORONTO, Ontario, 30. Oktober 2026 / IRW-Press / Blue Moon Metals Inc. („Blue Moon“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/blue-moon-me ... – gibt bekannt, dass im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 11. August 2026 die geplante Übernahme eines Portfolios von 33 Wolfram- und Antimon-Projekten im Westen der Vereinigten Staaten von einem privaten Eigentümer auf einer marktüblichen Basis (die „geplante Übernahme“) im gegenseitigen Einvernehmen zwischen Blue Moon und dem Verkäufer gemäß der Absichtserklärung vom 10. August 2026 (die „LOI“) beendet wurde.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass mit Wirkung zum 23. Oktober 2026 die zuvor angekündigte Unternehmensübertragung des Unternehmens von British Columbia (Business Corporations Act (British Columbia)) nach Ontario (Business Corporations Act (Ontario)) (die „Übertragung“) abgeschlossen wurde.

Im Zusammenhang mit der Verlegung hat das Unternehmen im Rahmen der Verlegung eine neue Satzung und neue Geschäftsordnung verabschiedet und beim Ministerium von Ontario eingereicht, die die bisherige Satzungsmitteilung und die bisherige Satzung des Unternehmens ersetzen. Die Verlegung sowie die Verabschiedung der neuen Satzung und Geschäftsordnung der Gesellschaft wurden jeweils von den Aktionären auf der Jahreshauptversammlung und der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 30. Juli 2026 genehmigt. Kopien der Verlegungsurkunde sowie der neuen Satzung und Geschäftsordnung der Gesellschaft werden auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) im Emittentenprofil der Gesellschaft verfügbar sein.

Über Blue Moon

Blue Moon treibt sechs Brownfield-Polymetallprojekte voran, darunter das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir in Norwegen, das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG in Norwegen, das Zink-Gold-Silber-Kupfer-Projekt Blue Moon in den Vereinigten Staaten, das Wolfram-Molybdän-Projekt Springer in den Vereinigten Staaten, das Germanium-Gallium-Kupfer-Projekt Apex in den Vereinigten Staaten und das Gold-Kupfer-Zink-Silber-Projekt Turner in den Vereinigten Staaten. Alle sechs Projekte verfügen über eine günstige Lage mit bestehender lokaler Infrastruktur, darunter Straßen, Stromversorgung und historische Infrastruktur. Zink, Kupfer und Wolfram stehen derzeit auf der Liste der USGS und der EU für Metalle, die für die Weltwirtschaft und die nationale Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind, und Germanium sowie Gallium sind ebenfalls auf der USGS-Liste der kritischen Metalle aufgeführt. Zu den Hauptaktionären zählen Teck Resources Limited, von Oaktree Capital Management verwaltete Fonds, Hartree Partners LP, Wheaton Precious Metals, Altius Minerals Corporation, Baker Steel Resources Trust, LNS und Monial. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens (www.bluemoonmetals.com).