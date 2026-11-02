DAX über 26.000 Punkte – doch die init-Aktie stürzt um 21 Prozent ab
Der Börsen-Tag
Grüne Vorzeichen in Deutschland und den USA: Der MDAX führt die Indexgewinne an. Während Redcare und IDEXX kräftig zulegen, bricht init um mehr als 21 Prozent ein.
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Entwicklung der Indizes**Aktienmärkte im Plus: MDAX führt den Indexvergleich an** Die deutschen und US-amerikanischen Aktienindizes verzeichnen heute durchweg Kursgewinne. Unter den sechs betrachteten Indizes liegt der MDAX mit einem Plus von 1,51 Prozent auf 30.867,10 Punkte vorn. Dahinter folgt der SDAX, der um 1,16 Prozent auf 18.216,76 Punkte zulegt. Der DAX steigt um 0,85 Prozent auf 26.001,03 Punkte. Etwas geringer fällt der Zuwachs beim TecDAX aus: Der Technologieindex gewinnt 0,79 Prozent und erreicht 4.115,11 Punkte. Damit entwickeln sich die deutschen Nebenwerte heute stärker als die Standardwerte im DAX. Bei den US-Indizes zeigt sich ebenfalls ein positives Bild. Der US 30 rückt um 1,06 Prozent auf 52.332,89 Punkte vor und belegt im Vergleich den dritten Platz hinter MDAX und SDAX. Der US 500 legt um 0,54 Prozent auf 7.624,18 Punkte zu und weist damit den geringsten prozentualen Anstieg der betrachteten Indizes auf. Insgesamt reicht die Spanne der Kursgewinne von 0,54 bis 1,51 Prozent. Der MDAX übertrifft den US 500 damit um 0,97 Prozentpunkte.
DAX: MTU vorne, Rheinmetall am EndeMTU Aero Engines führte den DAX mit einem Plus von 5,01 Prozent an. Heidelberg Materials legte 3,66 Prozent zu, Infineon Technologies 2,99 Prozent. Auf der Verliererseite stand Rheinmetall mit einem Minus von 4,14 Prozent. Deutsche Börse verlor 1,97 Prozent, Bayer 1,48 Prozent.
MDAX: Salzgitter gewinnt 6,90 ProzentSalzgitter war mit einem Zuwachs von 6,90 Prozent der stärkste MDAX-Wert. TUI folgte mit plus 5,31 Prozent, AIXTRON mit plus 3,96 Prozent. Die größten Verluste verzeichneten HENSOLDT mit minus 2,62 Prozent, FUCHS Pref mit minus 2,21 Prozent und HELLA mit minus 1,44 Prozent.
SDAX: Redcare steigt, init bricht einRedcare Pharmacy gewann 8,12 Prozent und lag damit an der Spitze des SDAX. HelloFresh stieg um 6,27 Prozent, mutares um 4,96 Prozent. Deutlich schwächer entwickelte sich init innovation in traffic systems: Die Aktie verlor 21,33 Prozent. Alzchem Group gab 6,97 Prozent nach, Heidelberger Druckmaschinen 4,28 Prozent.
TecDAX: AIXTRON an der SpitzeAIXTRON führte den TecDAX mit einem Plus von 3,96 Prozent an, vor Infineon Technologies mit 2,99 Prozent und United Internet mit 2,33 Prozent. HENSOLDT verlor 2,62 Prozent. Dahinter lagen OHB mit minus 2,46 Prozent und Verbio mit minus 2,44 Prozent.
US 30: Auch die genannten Flopwerte im PlusSherwin-Williams erzielte mit plus 5,29 Prozent den stärksten Zuwachs im US 30, gefolgt von Amazon mit 4,73 Prozent und Boeing mit 3,14 Prozent. Die als Flopwerte aufgeführten Aktien notierten ebenfalls im Plus: Amazon legte 4,73 Prozent zu, Boeing 3,14 Prozent und The Home Depot 2,95 Prozent.
US 500: IDEXX Laboratories deutlich vornIDEXX Laboratories stieg im US 500 um 18,80 Prozent. Monolithic Power Systems gewann 7,06 Prozent, CBRE Group Registered (A) 6,78 Prozent. Auch die aufgeführten Flopwerte verzeichneten Zuwächse: MGM Resorts legte 2,87 Prozent zu, ServiceNow und Global Payments jeweils 2,86 Prozent.
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