Dax legt vor Apple-Zahlen und US-Zwischenwahlen zu

Moin Edi and

Zitat Edi:

und das habe ich auch mehrmals geschrieben: man muss in der lage sein alles zu vergessen und wenn es nötig wird tagelang am compi

zu bleiben bis ..........und ohne dass man mein trading nicht kopieren soll habe ich auch öfters geschrieben.

-------------------- ich werde auf genauere angaben zum traden verzichten - offensichtlich schadet das manchen trader

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Wer hier handelt, sollte genau wissen, was er tut und wenn er nachtradet sollte er dies nicht nur genau wissen, sondern auch genau verstehen, was der jeweilige Trader macht!!! Gerade dann, wenn der Tradingansatz auch diverse Nachkäufe beinhaltet.

Ich persönlich nutze t.w. deine Einstiegsmarken, die öfters sehr gut liegen. Deine Darstellungen der Zwischenkäufe, Nachkäufe, Ausstiege usw. sind für mich a) zu umfangreich, b) nicht relevant da ich in viel kürzeren Zeitframes handel und schnell wieder raus bin und c) t.w. auch nicht mehr nachvollziehbar da sie zu viele Infos beinhalten die ICH nicht mehr mit dem Ursprungstrade in Verbindung bringen kann. Aber das mag auch an deinem Zeitaufwand den du für deine Trades (erfolgreich) verwendest zusammenhängen. Ich persönlich mag das nicht mehr. Aber das muss jeder selber wissen.

Von mir aus kannst du deine Postings so fortsetzen, aber mir reichen auch deine Charts und geplanten Einstiegs-/ Ausstiegspunkte. Ob du dann mit deinem Trade Gewinn oder Verlust machst ist mir gleich, wobei ich dir, wie jedem hier, Gewinn wünsche!





In diesem Sinne

Gute Geschäfte











