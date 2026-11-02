Dax legt vor Apple-Zahlen und US-Zwischenwahlen zu
Aktien Frankfurt Schluss
- Der Dax legte nach sinkenden Ölpreisen wieder zu
- Diplomatiebericht stützte Aktien von Tui und Lufthansa
- Dax und MDax legten zu, Apple-Zahlen stehen im Fokus
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rücksetzer vom vergangenen Freitag ist der Dax am Montag gleich wieder erholt in den November gestartet. Förderlich war, dass die Ölpreise etwas zurückgingen. Ein Bericht über diplomatische Bemühungen von US-Präsident Donald Trump im Krieg zwischen den USA und dem Iran wurde unter anderem für Aktien aus der Reisebranche wie Tui und Lufthansa zu einer Stütze.
Der Dax ging 0,63 Prozent höher bei 25.981,09 Punkten aus dem Handel. Er setzte sich am Nachmittag ins Plus ab, als an den New Yorker Börsen eine Erholung nach dem Kursrutsch vom Freitag einsetzte. Diesen hatte vor allem die technologielastige Nasdaq durchgemacht. In der zweiten deutschen Börsenreihe legte der MDax am Montag um 1,26 Prozent auf 30.855,37 Zähler zu.
Bevor am Dienstag die Zwischenwahlen in den USA in den Fokus rücken, veröffentlicht am Abend nach US-Börsenschluss der nächste US-Technologieriese seine Quartalszahlen. "Apple muss es richten", schrieb vor diesem Hintergrund Marktanalyst Andreas Lipkow von CMC Markets. Anleger hoffen auf bessere Nachrichten, nachdem die KI-Sorgen zuletzt wegen Alphabet , Intel und Amazon wieder größer geworden waren./tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,41 % und einem Kurs von 224,7 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 89,38USD. Von den letzten 8 Analysten der Intel Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 110,00USD was eine Bandbreite von +35,89 %/+99,31 % bedeutet.
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@slabyedi
und das habe ich auch mehrmals geschrieben: man muss in der lage sein alles zu vergessen und wenn es nötig wird tagelang am compi
zu bleiben bis ..........und ohne dass man mein trading nicht kopieren soll habe ich auch öfters geschrieben.
-------------------- ich werde auf genauere angaben zum traden verzichten - offensichtlich schadet das manchen trader
Ich wünsche euch heute und auch für nächste Woche ganz viel Spaß und Erfolg! Langweilig wird es bestimmt nicht – die Woche verspricht spannend zu werden. 😄
Ich verabschiede mich derweil in den Urlaub und überlasse euch das spannende Geschehen. Macht’s gut, rockt die Woche und bleibt anständig!
Guten Morgen zusammen,
nach dem starken Oktober halte ich eine größere Korrektur im DAX heute zunächst für eher unwahrscheinlich. Aus meiner Sicht spricht aktuell mehr für weiter steigende Kurse mit möglichen Zielen im Bereich von 26.160 bis hin zur 26.320.
Ab 9:00 Uhr werde ich mir die Marktentwicklung in Ruhe anschauen und die Situation neu bewerten. Es kann allerdings gut sein, dass ich heute bewusst keinen Trade eingehe. Ab Mittag steht nämlich eine Woche Urlaub auf Rügen an, und die möchte ich natürlich auch genießen. 😊
Kommt gut durch den Handelstag und bleibt besonnen!