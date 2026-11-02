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    Libanon schaltet Behörden wegen Schulden Strom ab

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    Für Sie zusammengefasst
    • Libanons Versorger schaltet Ämter wegen Schulden ab
    • Manche Stellen erhalten nach Teilzahlungen wieder Strom
    • Chronische Krise zwingt Libanon zu Dieselgeneratoren
    Libanon schaltet Behörden wegen Schulden Strom ab
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BEIRUT (dpa-AFX) - Der staatliche Stromversorger im Libanon hat Behörden, öffentliche Einrichtungen und Kommunen wegen ausstehender Rechnungen den Strom abgeschaltet. Zahlreiche Stellen hätten ihre Rechnungen nicht beglichen, teilte der Versorger Electricité du Liban (EDL) mit.

    Viele von ihnen hätten nach der Stromabschaltung erste Zahlungen geleistet, hieß es weiter. Einige Einrichtungen erhielten demnach die Versorgung wieder, nachdem sie Teilzahlungen geleistet und Ratenvereinbarungen für ihre Schulden getroffen hätten. Andere Stellen hätten dagegen bislang keine Zahlungen vorgenommen.

    EDL nicht in der Lage, Strombedarf zu decken

    Die chronische Stromkrise im Libanon ist das Ergebnis jahrzehntelanger Misswirtschaft, fehlender Investitionen, politischer Blockaden und seit Jahrzehnten verankerter Korruption. Das staatliche Stromnetz von EDL kann den Bedarf im Land nicht abdecken. Dieselgeneratoren sind daher seit langem ein zentraler Bestandteil der Stromversorgung.

    Ministerien betroffen

    Betroffen waren laut Recherchen libanesischer Medien unter anderem das Parlamentsgebäude, der Grand Serail, der Amtssitz des libanesischen Ministerpräsidenten in Beirut und das Finanzministerium.

    Das Ministerium für Telekommunikation gab unterdessen bekannt, Stromrechnungen in Höhe von rund 5,2 Millionen US-Dollar (ca. 4,6 Millionen Euro) bezahlt zu haben. Weitere Rechnungen über 1,275 Millionen Dollar seien zur Zahlung aus einem staatlichen Vorschuss eingereicht worden.

    EDL warnte, die Stromversorgung erneut zu unterbrechen, sollten Einrichtungen ihre Ratenvereinbarungen nicht einhalten oder laufende Rechnungen nicht begleichen./arj/DP/men







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