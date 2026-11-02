Rot-Grün-Rot will Koalitionsverhandlungen schnell fortsetzen

BERLIN (dpa-AFX) - Linke, Grüne und SPD in Berlin wollen ihre Koalitionsverhandlungen zügig fortsetzen. "Wir hatten heute sehr gute Gespräche", sagte die Linke-Fraktionsvorsitzende Elif Eralp nach dem ersten Verhandlungstag im Abgeordnetenhaus. Dabei sei es insbesondere um den Landeshaushalt gegangen. "Und es ist völlig klar, dass es sehr große Herausforderungen gibt", so die Linke-Politikerin. "Aber wir sind davon überzeugt, dass wir eine solide, langfristige Haushaltsstrategie aufsetzen werden."

Das Ziel sei, einerseits die soziale Infrastruktur für die Berlinerinnen und Berliner zu schützen, die darauf angewiesen seien, den Haushalt aber andererseits langfristig zu konsolidieren. Gleichzeitig will Rot-Grün-Rot auf der Einnahmenseite ein Plus von mindestens 400 Millionen Euro jährlich erreichen. Erste Vorschläge dazu seien diskutiert worden. "Die Details werden dann aber in der Fachgruppe zum Haushalt besprochen."