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    MTU Aero Engines baut Wochenplus auf 8,11 % aus

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    MTU Aero Engines legt heute um 5,14 % zu und lässt damit den DAX deutlich hinter sich.

    Spotlight - MTU Aero Engines baut Wochenplus auf 8,11 % aus
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    Auch die Wettbewerber gewinnen: Rolls-Royce steigt um 3,44 %, RTX um 0,48 %. MTU Aero Engines kommt auf Wochensicht auf ein Plus von 8,11 %, liegt im Monatsvergleich aber noch 6,64 % im Minus. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser für den heutigen Kursanstieg ist zunächst nicht erkennbar.

    MTU Aero Engines Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 02.11.2026

    Auf Sicht von drei Monaten bleibt MTU Aero Engines trotz des heutigen Kurssprungs mit -5,37 % im Minus.

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    Auf Wochensicht steht bei der MTU Aero Engines Aktie damit ein Gewinn von +8,11 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,64 %. Im Jahr 2026 gab es für MTU Aero Engines bisher ein Minus von -2,94 %.

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    Während MTU Aero Engines heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der DAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,86 %.

    Die Aktie von MTU Aero Engines erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 21,98 %. Über 5 Jahre lag sie bei 11,53 %, über 10 Jahre bei 13,43 %.

    Informationen zur MTU Aero Engines Aktie

    MTU Aero Engines ist ein führender Triebwerkshersteller und -wartungsdienstleister (zivil/militärisch). Kern: Entwicklung, Fertigung, Instandhaltung von Flugzeugtriebwerken und -modulen. Starke Position in Konsortien mit OEMs (u.a. Pratt & Whitney, GE). Wettbewerber: Rolls-Royce, Safran, GE, Pratt & Whitney. USP: hohe Technologietiefe in Niederdruckturbinen, MRO-Kompetenz, langfristige Serviceverträge.

    Es gibt 54 Mio. MTU Aero Engines Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,50 Mrd.EUR € wert.

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    MTU Aero Engines Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,11 %
    1 Monat -6,64 %
    3 Monate -5,37 %
    1 Jahr -8,86 %
    Stand: 02.11.2026, 18:00 Uhr

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von MTU Aero Engines?

    Rolls-Royce Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,44 %. RTX Corporation Reg Shs notiert im Plus, mit +0,48 %.

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    Ob sich ein Einstieg bei der MTU Aero Engines Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur MTU Aero Engines Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    MTU Aero Engines

    +4,69 %
    +7,91 %
    -6,45 %
    -6,17 %
    -8,99 %
    +90,77 %
    +80,45 %
    +268,40 %
    +1.494,07 %
    ISIN:DE000A0D9PT0WKN:A0D9PT
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