JPMorgan belässt BNP Paribas auf 'Overweight' - Ziel 120 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BNP Paribas (A) Aktie

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 87,42 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 18:06 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BNP Paribas (A) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

BNP Paribas (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,1000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 120,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 139,00EUR was eine Bandbreite von +20,81 %/+59,94 % bedeutet.