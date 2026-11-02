JPMorgan belässt BNP Paribas auf 'Overweight' - Ziel 120 Euro
ANALYSE-FLASH
- JPMorgan belässt BNP Paribas auf Overweight
- 120 Euro Kursziel nach starken Quartalszahlen
- ROTE soll trotz Gegenwinds bei Arval weiter steigen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat BNP Paribas nach einem Gesprächen mit Finanzchef Lars Machenil auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Dieser habe an die erneut starken Quartalszahlen der Bank erinnert, schrieb Delphine Lee in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Trotz des weiteren Gegenwinds für die Fahrzeugleasing- und Flottenmanagementtochter Arval rechne sie für die kommenden Jahre mit einer weiteren Verbesserung der Rendite auf das materielle Eigenkapital (ROTE)./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 15:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 15:43 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BNP Paribas (A) Aktie
Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 87,42 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 18:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BNP Paribas (A) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
BNP Paribas (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,1000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 120,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 139,00EUR was eine Bandbreite von +20,81 %/+59,94 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 120 Euro