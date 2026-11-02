NORTON PRÄSENTIERT NEUES 450-CC-URBAN-MOTORRAD UND BRINGT SEINEN UNVERWECHSELBAREN CHARAKTER IN EINE NEUE GENERATION

LONDON, 2. November 2026 /PRNewswire/ -- Norton Motorcycles kündigt heute sein neues 450-ccm-Stadtmotorrad an, was einen bedeutenden Schritt im Wiederaufstieg der britischen Marke darstellt und einer neuen Generation von Fahrern ihren unverwechselbaren Ansatz beim Motorradfahren näherbringt.

Das neue Motorrad überträgt Nortons Prinzipien in Bezug auf Design, Dynamik und Detailgenauigkeit in eine neue Kategorie. Durch die Kombination von reduziertem Design, überzeugender Leistung und moderner Technologie stellt sie eine Erweiterung des Norton-Portfolios dar und bewahrt gleichzeitig den Charakter und die Handwerkskunst, die die Marke seit mehr als einem Jahrhundert prägen.

Das Motorrad wurde im Rahmen der ambitionierten neuen Produktstrategie von Norton entwickelt und wird von einem flüssigkeitsgekühlten 454-cm³-Einzylindermotor angetrieben, der ein Drehmoment von 45 Nm erzeugt. Der Schwerpunkt liegt auf einer reaktionsschnellen und leicht zugänglichen Leistung. Ein Aluminiumrahmen bildet die Grundlage für ein agiles und vertrauenserweckendes Fahrverhalten, während ein 8-Zoll-TFT-Touchscreen ein zeitgemäßes digitales Erlebnis mit fortschrittlichen Konnektivitätsfunktionen bietet.

Zusammen ergeben diese Elemente ein Motorrad, das die emotionale Anziehungskraft von Norton einer neuen Generation von Kunden näherbringen soll und Benutzerfreundlichkeit mit der unverwechselbaren Präsenz und dem von der Marke erwarteten Fahrcharakter verbindet.

Ein neuer Ausdruck von Norton

Das neue 450-ccm-Motorrad spiegelt Nortons Überzeugung wider, dass außergewöhnliches Motorraddesign nicht nur durch Hubraum oder Fahrzeugkategorie definiert wird, sondern durch das Erlebnis und die emotionale Verbindung, die es schafft.

Der reduktive Designansatz folgt den einheitlichen Prinzipien, die von Nortons neuer Motorradgeneration etabliert wurden: Perfekte Proportionen, eine kraftvolle Ausstrahlung, edle Oberflächen und messerscharfe Detailgenauigkeit. Jedes Element wurde so entwickelt, dass es zu einem stimmigen, unverwechselbaren und begehrenswerten Motorrad beiträgt.