18 Tote bei Luftangriff auf Saporischschja
Ukraine
Für Sie zusammengefasst
- Russischer Luftangriff fordert mindestens 18 Tote
- Opfer starben bei Hilfsausgabe in einer Schule
- Angriff traf Komyschuwacha in Saporischschja
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
KIEW (dpa-AFX) - Bei einem russischen Luftangriff in dem ukrainischen Dorf Komyschuwacha in der Region Saporischschja sind nach Regierungsangaben mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Dies sei bei der Ausgabe von humanitärer Hilfe in einer Schule geschehen, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram sowie auf der Plattform X mit./cha/DP/men
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