Sherwin-Williams steigt um 4,73 % im starken Branchenumfeld

Wer bereits seit drei Monaten in Sherwin-Williams investiert ist, kann sich über eine Rendite von +5,56 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

Farben- und Lackhersteller verzeichnen deutliche Kursgewinne: Neben Sherwin-Williams steigen auch PPG Industries um 4,06 % und Akzo Nobel um 5,03 %. Eine konkrete Unternehmensnachricht als Auslöser für den Anstieg bei Sherwin-Williams gibt es zunächst nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht steht bei der Sherwin-Williams Aktie damit ein Gewinn von +3,71 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,38 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +12,98 % gewonnen.

Während Sherwin-Williams heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 30 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,96 %.

Grüne Vorzeichen in Deutschland und den USA: Der MDAX führt die Indexgewinne an. Während Redcare und IDEXX kräftig zulegen, bricht init um mehr als 21 Prozent ein.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Informationen zur Sherwin-Williams Aktie

Sherwin-Williams ist ein führender US-Farben- und Lackhersteller mit Fokus auf Architektur-, Industrie- und Autoreparaturlacke sowie ein dichtes eigenes Filialnetz für Profis und Endkunden. Starke Marktstellung in Nordamerika, global präsent. Wichtige Konkurrenten: PPG, AkzoNobel, Nippon Paint, Axalta. USP: vertikal integriertes Vertriebsnetz, starke Profi-Marke, breite Produktpalette inkl. Premium-Beschichtungen.

Es gibt 243 Mio. Sherwin-Williams Aktien. Damit ist das Unternehmen 76,03 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie von Sherwin-Williams erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 9,65 %. Über 5 Jahre lag sie bei 2,18 %, über 10 Jahre bei 15,23 %.

Sherwin-Williams Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,71 % 1 Monat +9,38 % 3 Monate +5,56 % 1 Jahr +4,91 %

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Stand: 02.11.2026, 19:00 Uhr

PPG Industries, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,06 %. Akzo Nobel notiert im Plus, mit +5,03 %.

Sherwin-Williams Aktie jetzt kaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Sherwin-Williams Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Sherwin-Williams Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.