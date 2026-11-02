Sherwin-Williams steigt um 4,73 % im starken Branchenumfeld
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Sherwin-Williams legt um 4,73 % zu und lässt damit den US 30 hinter sich, der um 0,96 % steigt.
Farben- und Lackhersteller verzeichnen deutliche Kursgewinne: Neben Sherwin-Williams steigen auch PPG Industries um 4,06 % und Akzo Nobel um 5,03 %. Eine konkrete Unternehmensnachricht als Auslöser für den Anstieg bei Sherwin-Williams gibt es zunächst nicht.
Aktueller Stand der Sherwin-Williams Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 02.11.2026
Wer bereits seit drei Monaten in Sherwin-Williams investiert ist, kann sich über eine Rendite von +5,56 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.
Auf Wochensicht steht bei der Sherwin-Williams Aktie damit ein Gewinn von +3,71 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,38 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +12,98 % gewonnen.
Während Sherwin-Williams heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 30 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,96 %.
DAX über 26.000 Punkte – doch die init-Aktie stürzt um 21 Prozent ab
Grüne Vorzeichen in Deutschland und den USA: Der MDAX führt die Indexgewinne an. Während Redcare und IDEXX kräftig zulegen, bricht init um mehr als 21 Prozent ein.
Börsenstart USA - 02.11. - US 30 stark +1,06 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Informationen zur Sherwin-Williams Aktie
Sherwin-Williams ist ein führender US-Farben- und Lackhersteller mit Fokus auf Architektur-, Industrie- und Autoreparaturlacke sowie ein dichtes eigenes Filialnetz für Profis und Endkunden. Starke Marktstellung in Nordamerika, global präsent. Wichtige Konkurrenten: PPG, AkzoNobel, Nippon Paint, Axalta. USP: vertikal integriertes Vertriebsnetz, starke Profi-Marke, breite Produktpalette inkl. Premium-Beschichtungen.
Es gibt 243 Mio. Sherwin-Williams Aktien. Damit ist das Unternehmen 76,03 Mrd.EUR € wert.
Die Aktie von Sherwin-Williams erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 9,65 %. Über 5 Jahre lag sie bei 2,18 %, über 10 Jahre bei 15,23 %.
Sherwin-Williams Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,71 %
|1 Monat
|+9,38 %
|3 Monate
|+5,56 %
|1 Jahr
|+4,91 %
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
PPG Industries, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,06 %. Akzo Nobel notiert im Plus, mit +5,03 %.
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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Sherwin-Williams Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Sherwin-Williams Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.
Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.