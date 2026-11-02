Rheinmetall sackt ab - Bericht über verzögerte Boxer-Bestellung
AKTIE IM FOKUS
- Rheinmetall-Aktien fallen nach Bericht zur Verzögerung
- Boxer-Auftrag wohl erst im Februar 2027 erwartet
- Citigroup hält Auftrag trotz Verzögerung für sehr groß
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Medienbericht über eine verzögerte Großbestellung von Rüstungsfahrzeugen hat am Montagnachmittag die Rheinmetall-Aktien auf Talfahrt geschickt. Mit bis zu gut fünf Prozent rutschte der Kurs des Rüstungskonzerns am Nachmittag ins Minus ab, wobei es erstmals seit Mitte Oktober wieder zeitweise Kurse unterhalb der 1.000-Euro-Marke gab. Aus dem Handel gingen die Aktien exakt bei dieser Marke mit einem Abschlag von 3,6 Prozent.
Händler wiesen auf einen Bericht des Online-Branchenportals "Hartpunkt" hin. Darin hieß es, eine deutsche Großbestellung für Radfahrzeuge des Typs "Boxer" komme offenbar erst im Februar 2027 und dies mit einem Vertragswert, der etwas unter früheren Aussagen des Konzernchefs Armin Papperger liege. Laut dem Bericht war im Sommer noch die Rede davon, dass die Beschaffung durch die Bundeswehr wohl Anfang Dezember erfolgen werde. In diesem Falle hätten es die Aufträge noch in diesem Kalenderjahr in die Bücher des Rüstungskonzerns geschafft.
Analyst Charles Armitage von der US-Bank Citigroup gab in einem ersten Kommentar vier Anmerkungen dazu ab. Unabhängig vom Zeitpunkt der Erteilung bleibe der Auftrag sehr groß, weshalb Verzögerungen durchaus üblich seien. Auch ohne diesen glaubt der Experte daran, dass das Auftragsvolumen in diesem Jahr über dem Zielwert von 100 Milliarden Euro liegen wird. Ein niedrigeres Volumen könne mit einer anderen Konfiguration der Fahrzeuge in Zusammenhang stehen. Nach einer kurzfristigen Enttäuschung glaubt Armitage an eine mögliche Neubewertung der Aktien nach der Vertragsunterzeichnung./tih/gl/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,24 % und einem Kurs von 999,1 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 19:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.393,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.020,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.650,00EUR was eine Bandbreite von +2,01 %/+65,02 % bedeutet.
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Da hat er was aus dem Hut gezaubert wie der Gaukler das Kaninchen aus dem Hut, um seine These von den 600-900 zu untermauern. Die Short-Mär stimmt hinten und vorne nicht. Weil seine Grafik nicht passt, kommt er dann mit dem Hinweis auf die nicht meldepflichtigen Hegdefonds. Ich gehöre ja auch eher zur kritischen Seite bei RHM, aber das, was der BlackZock hier serviert, ist m.E. nur Klamauk.