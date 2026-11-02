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    Rheinmetall sackt ab - Bericht über verzögerte Boxer-Bestellung

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall-Aktien fallen nach Bericht zur Verzögerung
    • Boxer-Auftrag wohl erst im Februar 2027 erwartet
    • Citigroup hält Auftrag trotz Verzögerung für sehr groß
    AKTIE IM FOKUS - Rheinmetall sackt ab - Bericht über verzögerte Boxer-Bestellung
    Foto: 472849734

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Medienbericht über eine verzögerte Großbestellung von Rüstungsfahrzeugen hat am Montagnachmittag die Rheinmetall-Aktien auf Talfahrt geschickt. Mit bis zu gut fünf Prozent rutschte der Kurs des Rüstungskonzerns am Nachmittag ins Minus ab, wobei es erstmals seit Mitte Oktober wieder zeitweise Kurse unterhalb der 1.000-Euro-Marke gab. Aus dem Handel gingen die Aktien exakt bei dieser Marke mit einem Abschlag von 3,6 Prozent.

    Händler wiesen auf einen Bericht des Online-Branchenportals "Hartpunkt" hin. Darin hieß es, eine deutsche Großbestellung für Radfahrzeuge des Typs "Boxer" komme offenbar erst im Februar 2027 und dies mit einem Vertragswert, der etwas unter früheren Aussagen des Konzernchefs Armin Papperger liege. Laut dem Bericht war im Sommer noch die Rede davon, dass die Beschaffung durch die Bundeswehr wohl Anfang Dezember erfolgen werde. In diesem Falle hätten es die Aufträge noch in diesem Kalenderjahr in die Bücher des Rüstungskonzerns geschafft.

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    Analyst Charles Armitage von der US-Bank Citigroup gab in einem ersten Kommentar vier Anmerkungen dazu ab. Unabhängig vom Zeitpunkt der Erteilung bleibe der Auftrag sehr groß, weshalb Verzögerungen durchaus üblich seien. Auch ohne diesen glaubt der Experte daran, dass das Auftragsvolumen in diesem Jahr über dem Zielwert von 100 Milliarden Euro liegen wird. Ein niedrigeres Volumen könne mit einer anderen Konfiguration der Fahrzeuge in Zusammenhang stehen. Nach einer kurzfristigen Enttäuschung glaubt Armitage an eine mögliche Neubewertung der Aktien nach der Vertragsunterzeichnung./tih/gl/men

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,24 % und einem Kurs von 999,1 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 19:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.393,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.020,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.650,00EUR was eine Bandbreite von +2,01 %/+65,02 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Bodenbildung und den Übergang vom Abwärtstrend in eine Seitwärtsphase. Diskutiert werden Morningstars Einschätzung mit über 100 Prozent Aufwärtspotenzial sowie die Frage, ob der Cashflow bereits im dritten Quartal positiv wird. Im Fokus stehen die Zahlen am 5. November, der Schakal-Auftrag über insgesamt 291 Fahrzeuge und Rheinmetalls Umsatzanteile am Leopard 2. Die These eines Kursrückgangs auf 600 Euro ist umstritten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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    dpa-AFX
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