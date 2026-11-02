Trumps Ölpreis-Manipulation, Nasdaq-Erholung verpufft!

Der Ölpreis fällt nach Trumps (letzter?) Ölpreis-Manipulation - das half zunächst vielen der zuletzt verprügelten KI-Aktien im Nasdaq. Aber diese Nasdaq-Erholung verpuffte, nachdem Oracle weitere 20 Milliarden Dollar Schulden aufnehmen will und Elon Musk zugibt, dass seine KI Grok viel zu viele Ressourcen verbrauche und er daher die Nutzung einschränken werde. Das ist faktisch ein Eingeständnis, dass sich die KI-Modelle für die Anbieter nicht rechnen - daher werden eingeschränkte KI-Nutzungen für die Anwender bald der Normalfall werden. Heute nachbörslich die Zahlen von Palantir und vor allem Apple - vor allem Apple hatte ja davon profitiert, eben nicht massiv in den KI-Ausbau investiert und daher einen positiven Cash Flow zu haben. Aber die Apple-Aktie ist inzwischen viel zu teuer..

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