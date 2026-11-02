Börsen Update USA - 02.11. - US 30 stark +0,92 %
Börsen Update
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der US 30 steht bei 52.259,33 PKT und gewinnt bisher +0,92 %.
Top-Werte: Sherwin-Williams +5,65 %, Amazon +3,22 %, 3M +3,14 %, The Home Depot +3,09 %, Cisco Systems -2,06 %
Flop-Werte: Chevron Corporation -3,26 %, Apple -2,49 %, Unitedhealth Group -2,23 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 28.297,30 PKT und fällt um -0,37 %.
Top-Werte: IDEXX Laboratories +21,66 %, Copart +5,53 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +4,97 %, Airbnb Registered (A) +4,85 %, DoorDash Registered (A) +4,71 %
Flop-Werte: Lumentum Holdings -17,79 %, Marvell Technology -11,57 %, Astera Labs -9,11 %, Nebius Group Registered (A) -8,07 %, Seagate Technology Holdings -7,28 %
Der US 500 steht bei 7.593,94 PKT und gewinnt bisher +0,14 %.
Top-Werte: IDEXX Laboratories +21,66 %, CBRE Group Registered (A) +7,19 %, Molson Coors Beverage Registered (B) +6,42 %, CRH +6,39 %, CoStar Group +6,23 %
Flop-Werte: Lumentum Holdings -17,79 %, CIENA -10,92 %, Oracle -7,53 %, APA Corporation -7,34 %, Seagate Technology Holdings -7,28 %
Chart
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.