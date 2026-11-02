Börsen Update USA - 02.11. - US 30 stark +0,92 %

Der US 30 steht bei 52.259,33 PKT und gewinnt bisher +0,92 %.

Top-Werte: Sherwin-Williams +5,65 %, Amazon +3,22 %, 3M +3,14 %, The Home Depot +3,09 %, Cisco Systems -2,06 %

Flop-Werte: Chevron Corporation -3,26 %, Apple -2,49 %, Unitedhealth Group -2,23 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 28.297,30 PKT und fällt um -0,37 %.

Top-Werte: IDEXX Laboratories +21,66 %, Copart +5,53 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +4,97 %, Airbnb Registered (A) +4,85 %, DoorDash Registered (A) +4,71 %

Flop-Werte: Lumentum Holdings -17,79 %, Marvell Technology -11,57 %, Astera Labs -9,11 %, Nebius Group Registered (A) -8,07 %, Seagate Technology Holdings -7,28 %

Der US 500 steht bei 7.593,94 PKT und gewinnt bisher +0,14 %.

Top-Werte: IDEXX Laboratories +21,66 %, CBRE Group Registered (A) +7,19 %, Molson Coors Beverage Registered (B) +6,42 %, CRH +6,39 %, CoStar Group +6,23 %

Flop-Werte: Lumentum Holdings -17,79 %, CIENA -10,92 %, Oracle -7,53 %, APA Corporation -7,34 %, Seagate Technology Holdings -7,28 %