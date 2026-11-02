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    TotalEnergies gibt mit anderen Energiewerten nach

    Aktie im Fokus

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    TotalEnergies verliert 4,09 % an Wert, während der Eurozone 50 um 0,74 % zulegt.

    Aktie im Fokus - TotalEnergies gibt mit anderen Energiewerten nach
    Foto: Romain P19 - stock.adobe.com

    Im Energiesektor fallen neben TotalEnergies auch die Aktien von Shell, Chevron Corporation und ENI. Zugleich erreicht der Handelsumsatz bei TotalEnergies bereits das 30,7-Fache des gesamten Vortags. Ein konkreter Auslöser für die Kursverluste ist nicht erkennbar.

    TotalEnergies Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 02.11.2026

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von TotalEnergies in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +9,53 % bestehen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,09 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,73 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die TotalEnergies um +48,67 % gewonnen.

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    Zum Vergleich: Der Eurozone 50 notiert heute lediglich +0,74 % im Plus-Minus-Bereich. TotalEnergies entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Chevron Corporation, ENI und Co.

    Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,53 %. ENI notiert im Minus, mit -3,50 %. Shell notiert im Minus, mit -3,55 %.

    Die Aktie von TotalEnergies erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 10,31 %. Über 5 Jahre lag sie bei 14,65 %, über 10 Jahre bei 9,09 %.

    TotalEnergies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,09 %
    1 Monat +10,73 %
    3 Monate +9,53 %
    1 Jahr +54,75 %
    Stand: 02.11.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur TotalEnergies Aktie

    TotalEnergies ist ein integrierter Energie-Konzern (Öl, Gas, Strom, LNG, Chemie, erneuerbare Energien). Produkte: Kraftstoffe, Schmierstoffe, Petrochemie, Stromlösungen, Ladeinfrastruktur. Starke globale Marktstellung, v.a. in LNG und Raffinerie. Wichtige Konkurrenten: Shell, BP, ExxonMobil, Chevron, ENI. USP: hohe LNG-Exposure, schneller Ausbau erneuerbarer Energien, Multi-Energie-Strategie.

    Es gibt 2 Mrd. TotalEnergies Aktien. Damit ist das Unternehmen 189,26 Mrd.EUR € wert.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die TotalEnergies Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur TotalEnergies Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    TotalEnergies

    -3,33 %
    +0,58 %
    +10,70 %
    +10,71 %
    +53,18 %
    +30,69 %
    +89,96 %
    +116,01 %
    +645,32 %
    ISIN:FR0000120271WKN:850727
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