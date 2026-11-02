Nebius Group Registered (A): Kurs bricht am dritten Verlusttag ein

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Nebius Group Registered (A), der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -22,68 % Verlust nach sich zog.

Der dritte Verlusttag in Folge verschärft den Rückschlag bei Nebius Group Registered (A). Zwischenzeitlich notiert die Aktie noch 2,21 % im Plus, dreht dann aber deutlich ins Minus. Einen konkreten Auslöser für den Kursrutsch gibt es nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nebius Group Registered (A) Aktie damit um -3,60 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -37,00 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nebius Group Registered (A) +81,63 % gewonnen.

Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,21 Mrd. € wert.

Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,60 % 1 Monat -37,00 % 3 Monate -22,68 % 1 Jahr +15,51 %

Stand: 02.11.2026, 20:48 Uhr

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Aktie von Nebius Group Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 96,81 %. Über 5 Jahre lag sie bei 12,81 %, über 10 Jahre bei 22,95 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nebius Group Registered (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Q3-Zahlen am 12. November, Umsatz- und ARR-Erwartungen sowie den Ausbau der KI-Rechenzentren. Im Fokus stehen hoher Kapitalbedarf, die Citi-Kreditlinie und mögliche Verwässerung: Rund 484 Mio. Aktien bis Ende 2027 sind ein Modellszenario, keine beschlossene Kapitalerhöhung. Wachsende Kundenzahlen stehen Sorgen um Rentabilität und Kursdruck gegenüber. Als mögliche Abwärtsmarken werden 140 und 120 US-Dollar diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

Lohnt sich ein Investment in die Nebius Group Registered (A) Aktie?

Ob die Nebius Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nebius Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.