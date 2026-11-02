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    Intel bricht ein: In einem Monat geht fast die Hälfte des Kurswerts verloren

    Aktie im Fokus

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    Intel sackt um 8,14 % ab und steuert damit auf den vierten Verlusttag in Folge zu.

    Aktie im Fokus - Intel bricht ein: In einem Monat geht fast die Hälfte des Kurswerts verloren
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Auch andere Halbleiterwerte geraten unter Druck: Neben Intel verlieren Advanced Micro Devices, Taiwan Semiconductor Manufacturing und Qualcomm. Bei Intel summiert sich der Kursrückgang innerhalb eines Monats auf 49,21 %. Im Tagesverlauf liegt die Aktie zwischenzeitlich noch mit 1,91 % im Plus, bevor sie deutlich ins Minus dreht.

    Intel Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 02.11.2026

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Intel mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -31,30 % hinnehmen.

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    Auf Wochensicht hat die Intel Aktie damit -28,98 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -49,21 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +71,49 % gewonnen.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, NVIDIA und Co.

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,05 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -1,09 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -1,69 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert -1,98 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang, anhaltenden Verkaufsdruck und den bislang ausbleibenden Rebound. Der vorherige Anstieg wird als fundamental nicht gerechtfertigt bewertet; kritisiert werden schwache Zahlen und fehlende externe Foundry-Kunden. Genannt werden mögliche Kursniveaus von 15, 25 und 40 Euro sowie Analystenziele von 70–100 USD. Diskutiert wird zudem eine Kapitalerhöhung über rund 20 Mrd. USD mit etwa 4 % Verwässerung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Intel eingestellt.

    Zur Intel Diskussion

    Die Aktie von Intel erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 17,84 %. Über 5 Jahre lag sie bei 6,18 %, über 10 Jahre bei 6,67 %.

    Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -28,98 %
    1 Monat -49,21 %
    3 Monate -31,30 %
    1 Jahr +57,69 %
    Stand: 02.11.2026, 20:49 Uhr

    Informationen zur Intel Aktie

    Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

    Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 288,07 Mrd. € wert.

    Börsencrash vor den US-Wahlen! Wie gefährlich werden die nächsten Stunden?


    Nach dem heftigen Ausverkauf an der Wall Street warnt Peter Schiff vor einem Crash noch vor den US-Wahlen. Morgan Stanley sieht ebenfalls weitere Verluste kommen – aber auch eine überraschende Chance.

    Dax legt zu vor Apple und Zwischenwahlen


    Nach dem Rücksetzer vom vergangenen Freitag ist der Dax am Montag gleich wieder erholt in den November gestartet. Förderlich war, dass die Ölpreise etwas zurückgingen. Ein Bericht über diplomatische Bemühungen von US-Präsident Donald Trump im Krieg …

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    Intel Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Intel

    -8,90 %
    -30,98 %
    -50,00 %
    -31,38 %
    +55,97 %
    +52,08 %
    +25,75 %
    +72,56 %
    +2.615,55 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681
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