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    Super Micro Computer: Auf Tagesplus folgt kräftiger Kursrutsch

    Unter Druck

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    Super Micro Computer sackt um 7,71 % ab und steuert damit auf den dritten Verlusttag in Folge zu.

    Unter Druck - Super Micro Computer: Auf Tagesplus folgt kräftiger Kursrutsch
    Foto: 390780231

    Vom zwischenzeitlichen Tagesgewinn von 2,03 % dreht Super Micro Computer deutlich ins Minus. Einen konkreten Auslöser für den Kursrutsch gibt es nicht. Auf Monatssicht verliert die Aktie inzwischen 26,40 %.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Super Micro Computer Aktie am 02.11.2026

    Obwohl die Super Micro Computer Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +11,08 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,05 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,40 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +8,90 % gewonnen.

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    Super Micro Computer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,05 %
    1 Monat -26,40 %
    3 Monate +11,08 %
    1 Jahr -38,93 %
    Stand: 02.11.2026, 20:49 Uhr

    Die Aktie von Super Micro Computer erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 8,87 %. Über 5 Jahre lag sie bei 86,08 %, über 10 Jahre bei 30,89 %.

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    Informationen zur Super Micro Computer Aktie

    Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

    Es gibt 657 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,04 Mrd. € wert.

    Super Micro Computer Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Super Micro Computer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Super Micro Computer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Super Micro Computer

    -7,01 %
    -7,14 %
    -27,08 %
    +10,47 %
    -39,13 %
    +10,78 %
    +300,44 %
    +1.256,33 %
    +2.107,56 %
    ISIN:US86800U3023WKN:A40MRM
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