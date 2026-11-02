CoreWeave Registered (A): Kursrutsch auf neues 52-Wochen-Tief

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die CoreWeave Registered (A) Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -28,13 % hinzunehmen.

Ein neues 52-Wochen-Tief prägt den Handel bei CoreWeave Registered (A), zugleich verzeichnet die Aktie den dritten Verlusttag in Folge. CoreWeave baut die strategische Partnerschaft mit CrowdStrike aus, um KI-Anwendungen im produktiven Einsatz abzusichern. Ein konkreter Auslöser für den Kursrutsch ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,71 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -41,62 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die CoreWeave Registered (A) um -26,28 % verloren.

CrowdStrike baut die Partnerschaft mit CoreWeave aus. Gemeinsam wollen sie KI-Anwendungen schützen und einen milliardenschweren Zukunftsmarkt erschließen.

Fal.Con Europe 2026 - CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) and CoreWeave (NASDAQ: CRWV), The Essential Cloud for AI, today announced an expanded strategic partnership to secure production AI at scale. CoreWeave is bringing CrowdStrike Falcon platform …

Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie

Es gibt 459 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,70 Mrd. € wert.

CoreWeave Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,71 % 1 Monat -41,62 % 3 Monate -28,13 % 1 Jahr -60,68 %

CoreWeave Registered (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Stand: 02.11.2026, 20:50 Uhr

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die CoreWeave Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur CoreWeave Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.