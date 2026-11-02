Airbnb Registered (A) gewinnt 4,53 % bei auffällig hohem Handelsumsatz

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Airbnb Registered (A) Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +17,34 %.

Der Handelsumsatz bei Airbnb Registered (A) erreicht bereits das 5,1-Fache des gesamten Vortags. Der Kurs steigt auf 154,00 Euro. Ein konkreter Auslöser für die Bewegung ist nicht erkennbar; die US-Indizes zeigen sich im Handelsverlauf überwiegend freundlich.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Airbnb Registered (A) Aktie damit um +0,14 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,21 %. Im Jahr 2026 gab es für Airbnb Registered (A) bisher ein Plus von +32,58 %.

Informationen zur Airbnb Registered (A) Aktie

Airbnb revolutioniert den Reisemarkt durch die Vermittlung von einzigartigen Unterkünften und Erlebnissen, wobei es sich durch seine starke Community und Vielfalt von der Konkurrenz abhebt.

Es gibt 420 Mio. Airbnb Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 64,79 Mrd. € wert.

Die Aktie von Airbnb Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 10,59 %. Über 5 Jahre lag sie bei -0,43 %.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die deutschen Aktienmärkte haben sich in der vergangenen Woche überwiegend positiv entwickelt und sich damit deutlich von anderen internationalen Aktienbörsen abgegrenzt. Grund dafür waren unter anderem gute Konjunkturdaten und die vergleichsweise …

Airbnb Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,14 % 1 Monat +6,21 % 3 Monate +17,34 % 1 Jahr +41,05 %

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Stand: 02.11.2026, 20:50 Uhr

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Airbnb Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Airbnb Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.