Airbnb Registered (A) gewinnt 4,53 % bei auffällig hohem Handelsumsatz
Auf Höhenflug
Airbnb Registered (A) legt um 4,53 % zu und baut damit den Kursgewinn seit Jahresbeginn auf 32,58 % aus.
Der Handelsumsatz bei Airbnb Registered (A) erreicht bereits das 5,1-Fache des gesamten Vortags. Der Kurs steigt auf 154,00 Euro. Ein konkreter Auslöser für die Bewegung ist nicht erkennbar; die US-Indizes zeigen sich im Handelsverlauf überwiegend freundlich.
Airbnb Registered (A) Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 02.11.2026
Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Airbnb Registered (A) Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +17,34 %.
Allein seit letzter Woche ist die Airbnb Registered (A) Aktie damit um +0,14 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,21 %. Im Jahr 2026 gab es für Airbnb Registered (A) bisher ein Plus von +32,58 %.
Informationen zur Airbnb Registered (A) Aktie
Airbnb revolutioniert den Reisemarkt durch die Vermittlung von einzigartigen Unterkünften und Erlebnissen, wobei es sich durch seine starke Community und Vielfalt von der Konkurrenz abhebt.
Es gibt 420 Mio. Airbnb Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 64,79 Mrd. € wert.
Die Aktie von Airbnb Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 10,59 %. Über 5 Jahre lag sie bei -0,43 %.
Börsen Update USA - 02.11. - US 30 stark +0,92 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Börsenstart USA - 02.11. - US 30 stark +1,06 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Schlag auf Schlag in der Berichtssaison
Die deutschen Aktienmärkte haben sich in der vergangenen Woche überwiegend positiv entwickelt und sich damit deutlich von anderen internationalen Aktienbörsen abgegrenzt. Grund dafür waren unter anderem gute Konjunkturdaten und die vergleichsweise …
Airbnb Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,14 %
|1 Monat
|+6,21 %
|3 Monate
|+17,34 %
|1 Jahr
|+41,05 %
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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Airbnb Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Airbnb Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.
Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.