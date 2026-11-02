Apple verliert vor den anstehenden Quartalszahlen

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Apple in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +12,42 % bestehen.

Vor den nachbörslich anstehenden Quartalszahlen von Apple halten sich Anleger zurück und nehmen weitere Gewinne mit. Auch der Nasdaq 100 verliert im Handelsverlauf an Schwung und dreht ins Minus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,41 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,38 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Apple eine positive Entwicklung von +29,71 % erlebt.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,74 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,40 %. Microsoft notiert im Minus, mit -2,05 %.

Apple Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,41 % 1 Monat +2,38 % 3 Monate +12,42 % 1 Jahr +28,74 %

Stand: 02.11.2026, 20:51 Uhr

Vor den nachbörslich anstehenden Quartalszahlen von Apple haben sich die Anleger am Montag zurückhaltend gezeigt. Mit einem Kursminus von zuletzt 2,2 Prozent auf 337 US-Dollar gab es weitere Gewinnmitnahmen. Am vergangenen Donnerstag hatten die …

Die am Montag zunächst deutlich erholte US-Technologiebörse Nasdaq hat im Handelsverlauf merklich an Schwung verloren. Zuletzt notierte der Auswahlindex Nasdaq 100 0,36 Prozent im Minus bei 28.284 Punkten. Vor dem Wochenende war er mit negativen …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Aktie von Apple erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 23,05 %. Über 5 Jahre lag sie bei 18,99 %, über 10 Jahre bei 28,75 %.

Informationen zur Apple Aktie

Apple entwickelt Hardware, Software und Services für Consumer-Elektronik. Kernprodukte: iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods, Services (App Store, iCloud, Apple Music/TV+). Marktstellung: Premium-Anbieter mit hoher Markenstärke, stark im Smartphone- und Wearables-Segment. Wichtige Konkurrenten: Samsung, Google, Microsoft, Huawei. USP: enge Hardware-Software-Integration, Ökosystem-Bindung, starke Marke.

Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,39 Bil. € wert.

Apple Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Apple Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Apple Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.