Nokia dreht nach deutlichen Tagesgewinnen ins Minus

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Nokia Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -5,29 % hinnehmen.

Ein zwischenzeitliches Plus von 3,84 % hat bei Nokia keinen Bestand: Die Aktie dreht im Tagesverlauf in die Verlustzone. Ein konkreter Auslöser für den Richtungswechsel ist nicht erkennbar. Auch die Wettbewerber geben nach, allerdings weniger stark als Nokia.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nokia Aktie damit um +4,06 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,20 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nokia +36,05 % gewonnen.

Nokia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,06 % 1 Monat -18,20 % 3 Monate -5,29 % 1 Jahr +26,64 %

Stand: 02.11.2026, 20:51 Uhr

Die Aktie von Nokia erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 34,44 %. Über 5 Jahre lag sie bei 9,84 %, über 10 Jahre bei 6,87 %.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, Telefon L.M.Ericsson (B) und Co.

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,60 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Minus, mit -0,98 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nokia Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nokias Kursrückgang im Umfeld schwächerer KI-Werte, Käufe bei 7,93 Euro und eine Kaufempfehlung von Argus, deren Aussagekraft hinterfragt wird. Diskutiert werden Chancen durch KI-Investitionen, Nokias AI-RAN-Technik und Patentlizenzen. Eine mögliche Kooperation mit Musk gilt als spekulativ; zudem geht es um die Grenzen von Satellitennetzen und den weiteren Bedarf an terrestrischer Mobilfunktechnik.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nokia eingestellt.

Informationen zur Nokia Aktie

Nokia ist ein Telekommunikationsausrüster mit Fokus auf Netzwerkinfrastruktur, 5G, Cloud- und IoT-Lösungen für Netzbetreiber und Industrie. Marktstellung: global bedeutender, aber nicht führender Player hinter Ericsson und Huawei. Wichtige Konkurrenten: Ericsson, Huawei, ZTE, Cisco. Stärken: breite 5G-Portfoliobreite, starke Patentbasis, gute Position in westlichen Märkten ohne Huawei.

Es gibt 6 Mrd. Nokia Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,84 Mrd. € wert.

DELRAY BEACH, Fla., Nov. 2, 2026 /PRNewswire/ - According to MarketsandMarkets, the Enterprise Networking Market is expected to reach USD 239.92 billion by 2032 from USD 134.59 billion in 2026, at a compound annual growth rate (CAGR) of 10.1%. …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

DELRAY BEACH, Fla., Nov. 2, 2026 /PRNewswire/ - According to MarketsandMarkets, the tactical communication market is projected to grow from USD 13.14 billion in 2026 to USD 19.39 billion by 2031 at a CAGR of 8.1%. …

Nokia Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Nokia Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Nokia Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.