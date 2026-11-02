Rheinmetall fällt um 3,25 % nach Bericht über verzögerte Boxer-Bestellung

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Rheinmetall Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -13,64 % hinnehmen.

Ein Medienbericht über eine verzögerte Großbestellung von Boxer-Rüstungsfahrzeugen belastet Rheinmetall am Montagnachmittag. Der Kurs dreht ins Minus, nachdem die Aktie im Tagesverlauf zwischenzeitlich noch um 1,15 % zulegt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,96 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,26 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Rheinmetall einen Rückgang von -36,08 %.

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Informationen zur Rheinmetall Aktie

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,85 Mrd. € wert.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,96 % 1 Monat +5,26 % 3 Monate -13,64 % 1 Jahr -41,42 %

Stand: 02.11.2026, 20:52 Uhr

Die Aktie von Rheinmetall erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 55,85 %. Über 5 Jahre lag sie bei 65,07 %, über 10 Jahre bei 32,34 %.

So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,61 %. Thales notiert im Minus, mit -1,84 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -1,29 %. Lockheed Martin legt um +0,88 % zu Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,78 %.

Ein Medienbericht über eine verzögerte Großbestellung von Rüstungsfahrzeugen hat am Montagnachmittag die Rheinmetall-Aktien auf Talfahrt geschickt. Mit bis zu gut fünf Prozent rutschte der Kurs des Rüstungskonzerns am Nachmittag ins Minus ab, wobei …

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Grüne Vorzeichen in Deutschland und den USA: Der MDAX führt die Indexgewinne an. Während Redcare und IDEXX kräftig zulegen, bricht init um mehr als 21 Prozent ein.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrutsch Richtung 1.000 Euro und die offenbar auf Februar 2027 verzögerte Boxer-Großbestellung Arminius. Diskutiert werden Folgen für Anzahlungen und Cashflow. Citigroup erwartet dennoch ein Auftragsvolumen über 100 Mrd. Euro und mögliche Neubewertungsimpulse nach Vertragsabschluss. Skeptischen Kaufniveaus um 600 Euro stehen Morningstars über 100 Prozent Aufwärtspotenzial gegenüber. Charttechnisch wird eine kurzfristige Bodenbildung diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Rheinmetall Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.