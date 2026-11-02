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    Anheuser-Busch InBev: Aktie steigt, JPMorgan hebt Gewinnprognose an

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    Anheuser-Busch InBev legt um 3,46 % zu, nachdem die Aktie im Tagesverlauf zeitweise noch 1,14 % im Minus lag.

    Spotlight - Anheuser-Busch InBev: Aktie steigt, JPMorgan hebt Gewinnprognose an
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    JPMorgan hebt nach einem unerwartet hohen Überschuss im dritten Quartal die Prognose für das Ergebnis je Aktie von Anheuser-Busch InBev an und bestätigt die Einstufung „Overweight“. Der Kurs liegt nur noch 2,19 % unter dem 52-Wochen-Hoch vom 23. Oktober. Auch andere Brauereiaktien gewinnen: Carlsberg steigt um 3,11 %, Molson Coors um 5,73 %.

    Anheuser-Busch InBev Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 02.11.2026

    Der Kurs der Anheuser-Busch InBev Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -0,96 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Anheuser-Busch InBev Aktie damit um -0,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,90 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Anheuser-Busch InBev eine positive Entwicklung von +36,19 % erlebt.

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    Während Anheuser-Busch InBev heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,73 %.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Carlsberg (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,11 %. Molson Coors Beverage Registered (B) notiert im Plus, mit +5,73 %.

    Die Aktie von Anheuser-Busch InBev erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 10,31 %. Über 5 Jahre lag sie bei 6,63 %, über 10 Jahre bei -3,52 %.

    Informationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie

    Anheuser-Busch InBev ist der weltweit führende Brauereikonzern, bekannt für Marken wie Budweiser und Corona. Mit einer dominanten Marktstellung konkurriert es mit Heineken und Carlsberg. Einzigartig sind seine globale Präsenz und nachhaltige Brauverfahren.

    Es gibt 2 Mrd. Anheuser-Busch InBev Aktien. Damit ist das Unternehmen 133,82 Mrd.EUR € wert.

    Anheuser-Busch InBev Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,68 %
    1 Monat +14,90 %
    3 Monate -0,96 %
    1 Jahr +40,84 %
    Stand: 02.11.2026, 21:00 Uhr

    JPMORGAN stuft AB Inbev auf 'Overweight'


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    Ob sich ein Einstieg bei der Anheuser-Busch InBev Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Anheuser-Busch InBev Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Anheuser-Busch InBev

    +3,98 %
    -0,68 %
    +14,90 %
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    +40,84 %
    +38,79 %
    +43,25 %
    -27,72 %
    +121,98 %
    ISIN:BE0974293251WKN:A2ASUV
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