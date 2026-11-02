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    Selenskyj wirft Moskau 'hinterhältigen Terroranschlag' vor

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    • Selenskyj verurteilt Angriff mit 26 Toten
    • 27 Menschen gelten nach dem Angriff als vermisst
    • Selenskyj fordert Druck auf Moskau zum Kriegsende
    Selenskyj wirft Moskau 'hinterhältigen Terroranschlag' vor
    Foto: Siarhei - 356130783

    KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Luftangriff auf die Ortschaft Komyschuwacha nahe Saporischschja mit mindestens 26 Toten als "hinterhältigen Terroranschlag" verurteilt. "Die Russen beweisen immer wieder, dass sie die Ukraine hassen, alles, was es hier gibt", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Der Angriff erfolgte, als sich die noch in der frontnahen Ortschaft verbliebenen Menschen bei der Schule versammelten, um humanitäre Hilfsgüter zu empfangen. Helfer suchten auch am Abend in den Trümmern nach weiteren Opfern, da noch 27 Bewohner als vermisst galten.

    Selenskyj warf Moskau vor, nicht an einer friedlichen Lösung interessiert zu sein. "Wenn Russland wirklich eine Deeskalation gewollt hätte, dann wäre jetzt, nach Oleschky, der richtige Zeitpunkt gewesen, um die humanitären Maßnahmen fortzusetzen", sagte er. Bei Oleschky hatten sich die Kriegsparteien auf eine mehrtägige Feuerpause geeinigt, um die Evakuierung der Bewohner zu ermöglichen. "Aber Russland setzt die Morde fort."

    In naher Zukunft rechne die Ukraine mit weiteren schweren Angriffen der russischen Militärs, die während der Zwischenwahlen in den USA "sozusagen von der Weltöffentlichkeit übersehen werden". Selenskyj forderte mehr Druck auf Moskau. "Man darf nicht mit den russischen Einnahmen aus Öl oder Gas spielen, sondern muss so viel Druck auf Russland ausüben, dass es für sie keine Alternative gibt, außer diesen Krieg zu beenden."/cha/DP/he






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