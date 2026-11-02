Die größten Gewinner und Verlierer im US 30 am 02.11.2026
Top & Flop
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.11.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Chevron Corporation
Tagesperformance: -3,27 %
Tagesperformance: -3,27 %
Platz 2
Performance 1M: +10,83 %
Performance 1M: +10,83 %
The Home Depot
Tagesperformance: +2,84 %
Tagesperformance: +2,84 %
Platz 3
Performance 1M: +20,94 %
Performance 1M: +20,94 %
American Express
Tagesperformance: +2,83 %
Tagesperformance: +2,83 %
Platz 4
Performance 1M: +9,25 %
Performance 1M: +9,25 %
3M
Tagesperformance: +2,67 %
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 5
Performance 1M: +9,25 %
Performance 1M: +9,25 %
Microsoft
Tagesperformance: -2,43 %
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 6
Performance 1M: +0,46 %
Performance 1M: +0,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Abverkauf trotz starker Quartalszahlen mit einem über den Erwartungen liegenden Gewinn je Aktie von 4,89. Diskutiert werden zudem die für 2026 von 175 auf 170 Mrd. reduzierten Investitionspläne: Einer möglichen Entlastung des Cashflows und Sorgen um nachlassende KI-Nachfrage stehen Verweise auf Strom- und Kapazitätsengpässe gegenüber. Microsoft wird von einem Teilnehmer als nur geringfügig von einer möglichen KI-Abkühlung betroffen eingeschätzt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microsoft eingestellt.
Cisco Systems
Tagesperformance: -2,22 %
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 7
Performance 1M: -5,41 %
Performance 1M: -5,41 %
Caterpillar
Tagesperformance: -2,09 %
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 8
Performance 1M: -25,50 %
Performance 1M: -25,50 %
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