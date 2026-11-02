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    Kursausreißer im US Tech 100: Top- und Flop-Aktien am 02.11.2026

    Top & Flop

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare
    Top & Flop - Kursausreißer im US Tech 100: Top- und Flop-Aktien am 02.11.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.11.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart IDEXX Laboratories
    ISIN: US45168D1046
    WKN: 888210
    Die IDEXX Laboratories Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +22,73 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -18,35 %
    Platz 2
    Performance 1M: -33,95 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -18,35 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: -13,58 %
    Platz 3
    Performance 1M: -35,82 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -13,58 %.

    Astera Labs
    Tagesperformance: -10,85 %
    Platz 4
    Performance 1M: -32,96 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,85 %.

    Intel
    Tagesperformance: -8,66 %
    Platz 5
    Performance 1M: -50,00 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,66 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang und die Frage, ob ein Rebound bevorsteht. Viele halten den vorherigen Anstieg für fundamental nicht gerechtfertigt und verweisen auf schwache Zahlen sowie fehlende externe Foundry-Kunden. Genannt werden mögliche Einstiegsmarken von 20 bis 40 Euro und Kursziele von 15 bis 25 Euro; andere verweisen auf Analystenschätzungen von 70 bis 100 US-Dollar.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Intel eingestellt.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: -8,62 %
    Platz 6
    Performance 1M: -39,15 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,62 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Q3-Zahlen am 12. November, Umsatz- und ARR-Erwartungen sowie den Ausbau der KI-Rechenzentren. Im Fokus stehen hoher Kapitalbedarf, die Citi-Kreditlinie und mögliche Verwässerung: Rund 484 Mio. Aktien bis Ende 2027 sind ein Modellszenario, keine beschlossene Kapitalerhöhung. Wachsende Kundenzahlen stehen Sorgen um Rentabilität und Kursdruck gegenüber. Als mögliche Abwärtsmarken werden 140 und 120 US-Dollar diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: -8,48 %
    Platz 7
    Performance 1M: -42,66 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,48 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -7,97 %
    Platz 8
    Performance 1M: -37,01 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,97 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: -7,72 %
    Platz 9
    Performance 1M: -20,49 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,72 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: -7,45 %
    Platz 10
    Performance 1M: -23,08 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,45 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: -7,08 %
    Platz 11
    Performance 1M: -26,22 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,08 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: -6,88 %
    Platz 12
    Performance 1M: -23,29 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,88 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microns Kursverlust von 5,3 % im schwachen Chipsektor nach Intels Zahlen und Ausblick. Diskutiert werden charttechnische Kaufziele um 750 US-Dollar und mögliche Risiken sinkender KI-Investitionen. Als Gegenargumente gelten hohe Speicherpreise, starke KI-Nachfrage und laut Beiträgen bis 2027/2028 weitgehend ausgebuchte HBM-Auftragsbücher. Starke SK-Hynix-Zahlen hatten zuvor Kursgewinne gestützt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Fortinet
    Tagesperformance: -6,87 %
    Platz 13
    Performance 1M: -27,86 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,87 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Fortinet (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang nach Fortinets Q3-Zahlen, obwohl Umsatz und bereinigter Gewinn die Erwartungen übertrafen. Als Belastungen gelten langsameres Billings- und Servicewachstum, sinkende Gerätemargen und höhere Lagerbestände; auch die Prognose für Serviceerlöse wurde gesenkt. Einige sehen den Rückgang als Kaufgelegenheit, andere bezweifeln, dass die Zahlen ihn rechtfertigen. Truist senkte das Kursziel von 200 auf 175 US-Dollar, bestätigte aber „Buy“.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Fortinet eingestellt.

    Diamondback Energy
    Tagesperformance: -6,30 %
    Platz 14
    Performance 1M: +7,76 %
    Chart Diamondback Energy
    ISIN: US25278X1090
    WKN: A1J6Y4
    Die Diamondback Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,30 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -6,25 %
    Platz 15
    Performance 1M: -38,49 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,25 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: -6,01 %
    Platz 16
    Performance 1M: -27,21 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,01 %.

    Copart
    Tagesperformance: +5,15 %
    Platz 17
    Performance 1M: +17,47 %
    Chart Copart
    ISIN: US2172041061
    WKN: 893807
    Die Copart Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,15 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: +4,96 %
    Platz 18
    Performance 1M: +3,75 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,96 %.

    Airbnb Registered (A)
    Tagesperformance: +4,70 %
    Platz 19
    Performance 1M: +7,55 %
    Chart Airbnb Registered (A)
    ISIN: US0090661010
    WKN: A2QG35
    Die Airbnb Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,70 %.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A)
    Tagesperformance: +4,55 %
    Platz 20
    Performance 1M: +8,38 %
    Chart PDD Holdings Incorporation (A) (A)
    ISIN: US7223041028
    WKN: A2JRK6
    Die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,55 %.

    MercadoLibre
    Tagesperformance: +4,02 %
    Platz 21
    Performance 1M: +0,99 %
    Chart MercadoLibre
    ISIN: US58733R1023
    WKN: A0MYNP
    Die MercadoLibre Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,02 %.

    Marriott International Registered (A)
    Tagesperformance: +3,99 %
    Platz 22
    Performance 1M: +17,21 %
    Chart Marriott International Registered (A)
    ISIN: US5719032022
    WKN: 913070
    Die Marriott International Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,99 %.

    GE Healthcare Technologies
    Tagesperformance: +3,83 %
    Platz 23
    Performance 1M: +24,03 %
    Chart GE Healthcare Technologies
    ISIN: US36266G1076
    WKN: A3D3G6
    Die GE Healthcare Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,83 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: +3,66 %
    Platz 24
    Performance 1M: -7,80 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,66 %.

    Booking Holdings
    Tagesperformance: +3,62 %
    Platz 25
    Performance 1M: -3,30 %
    Chart Booking Holdings
    ISIN: US09857L1089
    WKN: A2JEXP
    Die Booking Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,62 %.

    Regeneron Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +3,57 %
    Platz 26
    Performance 1M: +31,40 %
    Chart Regeneron Pharmaceuticals
    ISIN: US75886F1075
    WKN: 881535
    Die Regeneron Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,57 %.

    PayPal
    Tagesperformance: +3,27 %
    Platz 27
    Performance 1M: +10,75 %
    Chart PayPal
    ISIN: US70450Y1038
    WKN: A14R7U
    Die PayPal Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,27 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: +3,24 %
    Platz 28
    Performance 1M: +21,79 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,24 %.

    Intuit
    Tagesperformance: +3,22 %
    Platz 29
    Performance 1M: +25,55 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,22 %.

    Ferrovial
    Tagesperformance: +3,15 %
    Platz 30
    Performance 1M: +8,91 %
    Chart Ferrovial
    ISIN: NL0015001FS8
    WKN: A3EG0H
    Die Ferrovial Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,15 %.

    Paychex
    Tagesperformance: +2,93 %
    Platz 31
    Performance 1M: +15,25 %
    Chart Paychex
    ISIN: US7043261079
    WKN: 868284
    Die Paychex Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,93 %.

    Honeywell Aerospace
    Tagesperformance: +2,93 %
    Platz 32
    Performance 1M: +3,58 %
    Chart Honeywell Aerospace
    ISIN: US43849R1059
    WKN: A429HW
    Die Honeywell Aerospace Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,93 %.

    Walmart
    Tagesperformance: +2,66 %
    Platz 33
    Performance 1M: +22,28 %
    Chart Walmart
    ISIN: US9311421039
    WKN: 860853
    Die Walmart Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,66 %.

    Roper Technologies
    Tagesperformance: +2,61 %
    Platz 34
    Performance 1M: +33,65 %
    Chart Roper Technologies
    ISIN: US7766961061
    WKN: 883563
    Die Roper Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,61 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Kursausreißer im US Tech 100: Top- und Flop-Aktien am 02.11.2026 Top- und Flop-Aktien am 02.11.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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