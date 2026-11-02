Kursausreißer im US Tech 100: Top- und Flop-Aktien am 02.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.11.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -18,35 %
Performance 1M: -33,95 %
Tagesperformance: -13,58 %
Performance 1M: -35,82 %
Tagesperformance: -10,85 %
Performance 1M: -32,96 %
Tagesperformance: -8,66 %
Performance 1M: -50,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -8,62 %
Performance 1M: -39,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -8,48 %
Performance 1M: -42,66 %
Tagesperformance: -7,97 %
Performance 1M: -37,01 %
Tagesperformance: -7,72 %
Performance 1M: -20,49 %
Tagesperformance: -7,45 %
Performance 1M: -23,08 %
Tagesperformance: -7,08 %
Performance 1M: -26,22 %
Tagesperformance: -6,88 %
Performance 1M: -23,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -6,87 %
Performance 1M: -27,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Fortinet (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -6,30 %
Performance 1M: +7,76 %
Tagesperformance: -6,25 %
Performance 1M: -38,49 %
Tagesperformance: -6,01 %
Performance 1M: -27,21 %
Tagesperformance: +5,15 %
Performance 1M: +17,47 %
Tagesperformance: +4,96 %
Performance 1M: +3,75 %
Tagesperformance: +4,70 %
Performance 1M: +7,55 %
Tagesperformance: +4,55 %
Performance 1M: +8,38 %
Tagesperformance: +4,02 %
Performance 1M: +0,99 %
Tagesperformance: +3,99 %
Performance 1M: +17,21 %
Tagesperformance: +3,83 %
Performance 1M: +24,03 %
Tagesperformance: +3,66 %
Performance 1M: -7,80 %
Tagesperformance: +3,62 %
Performance 1M: -3,30 %
Tagesperformance: +3,57 %
Performance 1M: +31,40 %
Tagesperformance: +3,27 %
Performance 1M: +10,75 %
Tagesperformance: +3,24 %
Performance 1M: +21,79 %
Tagesperformance: +3,22 %
Performance 1M: +25,55 %
Tagesperformance: +3,15 %
Performance 1M: +8,91 %
Tagesperformance: +2,93 %
Performance 1M: +15,25 %
Tagesperformance: +2,93 %
Performance 1M: +3,58 %
Tagesperformance: +2,66 %
Performance 1M: +22,28 %
Tagesperformance: +2,61 %
Performance 1M: +33,65 %