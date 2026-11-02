Aktien mit extremer Performance im US 500 am 02.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.11.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -18,64 %
Performance 1M: -33,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Lumentum Holdings (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -10,93 %
Performance 1M: -23,79 %
Tagesperformance: -9,25 %
Performance 1M: -50,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -8,98 %
Performance 1M: -13,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Oracle (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -8,67 %
Performance 1M: -37,01 %
Tagesperformance: -8,09 %
Performance 1M: -23,08 %
Tagesperformance: -8,00 %
Performance 1M: -20,49 %
Tagesperformance: -7,88 %
Performance 1M: -26,22 %
Tagesperformance: -7,72 %
Performance 1M: +13,57 %
Tagesperformance: -7,51 %
Performance 1M: -23,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -7,39 %
Performance 1M: -27,08 %
Tagesperformance: -7,35 %
Performance 1M: -25,77 %
Tagesperformance: -7,34 %
Performance 1M: -19,90 %
Tagesperformance: -6,97 %
Performance 1M: -38,49 %
Tagesperformance: -6,91 %
Performance 1M: -27,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Fortinet (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -6,76 %
Performance 1M: -17,98 %
Tagesperformance: -6,75 %
Performance 1M: +3,88 %
Tagesperformance: -6,60 %
Performance 1M: +17,59 %
Tagesperformance: +6,56 %
Performance 1M: +5,88 %
Tagesperformance: +6,48 %
Performance 1M: +15,64 %
Tagesperformance: -6,42 %
Performance 1M: -12,72 %
Tagesperformance: -6,37 %
Performance 1M: +6,10 %
Tagesperformance: +6,08 %
Performance 1M: +18,62 %
Tagesperformance: +5,82 %
Performance 1M: -6,80 %
Tagesperformance: +5,81 %
Performance 1M: +16,33 %
Tagesperformance: +5,47 %
Performance 1M: +10,29 %
Tagesperformance: +5,37 %
Performance 1M: +17,47 %
Tagesperformance: +5,31 %
Performance 1M: -10,86 %
Tagesperformance: +5,17 %
Performance 1M: -2,75 %
Tagesperformance: +5,11 %
Performance 1M: +16,34 %
Tagesperformance: +5,07 %
Performance 1M: +34,23 %
Tagesperformance: +5,05 %
Performance 1M: +13,31 %
Tagesperformance: +4,95 %
Performance 1M: -4,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Xylem (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,94 %
Performance 1M: +2,14 %
Tagesperformance: +4,78 %
Performance 1M: +14,50 %
Tagesperformance: +4,77 %
Performance 1M: +3,75 %
Tagesperformance: +4,71 %
Performance 1M: +10,75 %
Tagesperformance: +4,70 %
Performance 1M: +11,44 %
Tagesperformance: +4,70 %
Performance 1M: -3,33 %