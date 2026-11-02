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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 02.11.2026

    Top & Flop

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare
    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 02.11.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.11.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart IDEXX Laboratories
    ISIN: US45168D1046
    WKN: 888210
    Die IDEXX Laboratories Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +22,54 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -18,64 %
    Platz 2
    Performance 1M: -33,95 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -18,64 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Lumentum Holdings (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Marvells angekündigte Übernahme von Lumentum im Aktientausch und Zweifel, ob der Deal für Lumentum-Aktionäre vorteilhaft ist. Zudem werden die starken Kursschwankungen – einschließlich eines deutlichen Rückgangs – und die Frage diskutiert, ob der längerfristige Aufwärtstrend intakt bleibt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lumentum Holdings eingestellt.

    CIENA
    Tagesperformance: -10,93 %
    Platz 3
    Performance 1M: -23,79 %
    Chart CIENA
    ISIN: US1717793095
    WKN: A0LDA7
    Die CIENA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,93 %.

    Intel
    Tagesperformance: -9,25 %
    Platz 4
    Performance 1M: -50,00 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,25 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang und die Frage, ob ein Rebound bevorsteht. Viele halten den vorherigen Anstieg für fundamental nicht gerechtfertigt und verweisen auf schwache Zahlen sowie fehlende externe Foundry-Kunden. Genannt werden mögliche Einstiegsmarken von 20 bis 40 Euro und Kursziele von 15 bis 25 Euro; andere verweisen auf Analystenschätzungen von 70 bis 100 US-Dollar.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Intel eingestellt.

    Oracle
    Tagesperformance: -8,98 %
    Platz 5
    Performance 1M: -13,45 %
    Chart Oracle
    ISIN: US68389X1054
    WKN: 871460
    Die Oracle Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,98 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Oracle (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Schwankung und den Rückgang der Oracle-Aktie; einige erwarten einen Test der 100-Dollar-Marke als möglichen Einstieg. Diskutiert wird, ob der KI-Boom ausreichend durch Aufträge und Auftragsbestand gedeckt ist oder auf Erwartungen beruht. Oracles Umsatz- und Cashflowziele bis 2030 werden den hohen Investitionen und möglichen Aktienausgaben samt Verwässerung gegenübergestellt.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -8,67 %
    Platz 6
    Performance 1M: -37,01 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,67 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: -8,09 %
    Platz 7
    Performance 1M: -23,08 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,09 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: -8,00 %
    Platz 8
    Performance 1M: -20,49 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,00 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: -7,88 %
    Platz 9
    Performance 1M: -26,22 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,88 %.

    APA Corporation
    Tagesperformance: -7,72 %
    Platz 10
    Performance 1M: +13,57 %
    Chart APA Corporation
    ISIN: US03743Q1085
    WKN: A2QQVE
    Die APA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,72 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: -7,51 %
    Platz 11
    Performance 1M: -23,29 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,51 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microns Kursverlust von 5,3 % im schwachen Chipsektor nach Intels Zahlen und Ausblick. Diskutiert werden charttechnische Kaufziele um 750 US-Dollar und mögliche Risiken sinkender KI-Investitionen. Als Gegenargumente gelten hohe Speicherpreise, starke KI-Nachfrage und laut Beiträgen bis 2027/2028 weitgehend ausgebuchte HBM-Auftragsbücher. Starke SK-Hynix-Zahlen hatten zuvor Kursgewinne gestützt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Super Micro Computer
    Tagesperformance: -7,39 %
    Platz 12
    Performance 1M: -27,08 %
    Chart Super Micro Computer
    ISIN: US86800U3023
    WKN: A40MRM
    Die Super Micro Computer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,39 %.

    Dell Technologies Registered (C)
    Tagesperformance: -7,35 %
    Platz 13
    Performance 1M: -25,77 %
    Chart Dell Technologies Registered (C)
    ISIN: US24703L2025
    WKN: A2N6WP
    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,35 %.

    Hewlett Packard Enterprise
    Tagesperformance: -7,34 %
    Platz 14
    Performance 1M: -19,90 %
    Chart Hewlett Packard Enterprise
    ISIN: US42824C1099
    WKN: A140KD
    Die Hewlett Packard Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,34 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -6,97 %
    Platz 15
    Performance 1M: -38,49 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,97 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: -6,91 %
    Platz 16
    Performance 1M: -27,86 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,91 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Fortinet (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang nach Fortinets Q3-Zahlen, obwohl Umsatz und bereinigter Gewinn die Erwartungen übertrafen. Als Belastungen gelten langsameres Billings- und Servicewachstum, sinkende Gerätemargen und höhere Lagerbestände; auch die Prognose für Serviceerlöse wurde gesenkt. Einige sehen den Rückgang als Kaufgelegenheit, andere bezweifeln, dass die Zahlen ihn rechtfertigen. Truist senkte das Kursziel von 200 auf 175 US-Dollar, bestätigte aber „Buy“.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Fortinet eingestellt.

    Akamai Technologies
    Tagesperformance: -6,76 %
    Platz 17
    Performance 1M: -17,98 %
    Chart Akamai Technologies
    ISIN: US00971T1016
    WKN: 928906
    Die Akamai Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,76 %.

    Devon Energy
    Tagesperformance: -6,75 %
    Platz 18
    Performance 1M: +3,88 %
    Chart Devon Energy
    ISIN: US25179M1036
    WKN: 925345
    Die Devon Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,75 %.

    Estee Lauder Companies Registered (A)
    Tagesperformance: -6,60 %
    Platz 19
    Performance 1M: +17,59 %
    Chart Estee Lauder Companies Registered (A)
    ISIN: US5184391044
    WKN: 897933
    Die Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,60 %.

    CBRE Group Registered (A)
    Tagesperformance: +6,56 %
    Platz 20
    Performance 1M: +5,88 %
    Chart CBRE Group Registered (A)
    ISIN: US12504L1098
    WKN: A1JLYH
    Die CBRE Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,56 %.

    Molson Coors Beverage Registered (B)
    Tagesperformance: +6,48 %
    Platz 21
    Performance 1M: +15,64 %
    Chart Molson Coors Beverage Registered (B)
    ISIN: US60871R2094
    WKN: A0DPTB
    Die Molson Coors Beverage Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,48 %.

    NetApp
    Tagesperformance: -6,42 %
    Platz 22
    Performance 1M: -12,72 %
    Chart NetApp
    ISIN: US64110D1046
    WKN: A0NHKR
    Die NetApp Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,42 %.

    Targa Resources
    Tagesperformance: -6,37 %
    Platz 23
    Performance 1M: +6,10 %
    Chart Targa Resources
    ISIN: US87612G1013
    WKN: A1C9E3
    Die Targa Resources Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,37 %.

    CRH
    Tagesperformance: +6,08 %
    Platz 24
    Performance 1M: +18,62 %
    Chart CRH
    ISIN: IE0001827041
    WKN: 864684
    Die CRH Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,08 %.

    Howmet Aerospace
    Tagesperformance: +5,82 %
    Platz 25
    Performance 1M: -6,80 %
    Chart Howmet Aerospace
    ISIN: US4432011082
    WKN: A2PZ2D
    Die Howmet Aerospace Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,82 %.

    CoStar Group
    Tagesperformance: +5,81 %
    Platz 26
    Performance 1M: +16,33 %
    Chart CoStar Group
    ISIN: US22160N1090
    WKN: 922134
    Die CoStar Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,81 %.

    Sherwin-Williams
    Tagesperformance: +5,47 %
    Platz 27
    Performance 1M: +10,29 %
    Chart Sherwin-Williams
    ISIN: US8243481061
    WKN: 856050
    Die Sherwin-Williams Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,47 %.

    Copart
    Tagesperformance: +5,37 %
    Platz 28
    Performance 1M: +17,47 %
    Chart Copart
    ISIN: US2172041061
    WKN: 893807
    Die Copart Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,37 %.

    Alexandria Real Estate Equities
    Tagesperformance: +5,31 %
    Platz 29
    Performance 1M: -10,86 %
    Chart Alexandria Real Estate Equities
    ISIN: US0152711091
    WKN: 907179
    Die Alexandria Real Estate Equities Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,31 %.

    United Airlines Holdings
    Tagesperformance: +5,17 %
    Platz 30
    Performance 1M: -2,75 %
    Chart United Airlines Holdings
    ISIN: US9100471096
    WKN: A1C6TV
    Die United Airlines Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,17 %.

    Brown-Forman Registered (B)
    Tagesperformance: +5,11 %
    Platz 31
    Performance 1M: +16,34 %
    Chart Brown-Forman Registered (B)
    ISIN: US1156372096
    WKN: 856693
    Die Brown-Forman Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,11 %.

    Pentair
    Tagesperformance: +5,07 %
    Platz 32
    Performance 1M: +34,23 %
    Chart Pentair
    ISIN: IE00BLS09M33
    WKN: A115FG
    Die Pentair Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,07 %.

    PulteGroup
    Tagesperformance: +5,05 %
    Platz 33
    Performance 1M: +13,31 %
    Chart PulteGroup
    ISIN: US7458671010
    WKN: 854435
    Die PulteGroup Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,05 %.

    Xylem
    Tagesperformance: +4,95 %
    Platz 34
    Performance 1M: -4,21 %
    Chart Xylem
    ISIN: US98419M1009
    WKN: A1JMBU
    Die Xylem Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,95 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Xylem (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von 8 % nach verfehlten Umsatz- und Ergebniserwartungen für Q3/26. Dem stehen ein um 10 % höherer Auftragseingang, ein um 13 % auf 5,5 Mrd. US-Dollar gestiegener Auftragsbestand und eine EBITDA-Marge von 23,9 % gegenüber. Einige sehen Kurse unter 80 Euro als Einstiegschance und erwarten eine Erholung bis 120 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Xylem eingestellt.

    Boston Scientific
    Tagesperformance: +4,94 %
    Platz 35
    Performance 1M: +2,14 %
    Chart Boston Scientific
    ISIN: US1011371077
    WKN: 884113
    Die Boston Scientific Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,94 %.

    Weyerhaeuser
    Tagesperformance: +4,78 %
    Platz 36
    Performance 1M: +14,50 %
    Chart Weyerhaeuser
    ISIN: US9621661043
    WKN: 854357
    Die Weyerhaeuser Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,78 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: +4,77 %
    Platz 37
    Performance 1M: +3,75 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,77 %.

    TransDigm Group
    Tagesperformance: +4,71 %
    Platz 38
    Performance 1M: +10,75 %
    Chart TransDigm Group
    ISIN: US8936411003
    WKN: A0JEP3
    Die TransDigm Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,71 %.

    Stryker
    Tagesperformance: +4,70 %
    Platz 39
    Performance 1M: +11,44 %
    Chart Stryker
    ISIN: US8636671013
    WKN: 864952
    Die Stryker Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,70 %.

    SOLVENTUM
    Tagesperformance: +4,70 %
    Platz 40
    Performance 1M: -3,33 %
    Chart SOLVENTUM
    ISIN: US83444M1018
    WKN: A407ZE
    Die SOLVENTUM Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,70 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 02.11.2026 Top- und Flop-Aktien am 02.11.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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