Novartis beendet Forschungskooperation mit BioArctic

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 144,6 auf Lang & Schwarz (02. November 2026, 21:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Novartis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4845. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 124,50CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 145,00CHF was eine Bandbreite von -24,02 %/+0,16 % bedeutet.