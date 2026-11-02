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    2026 International Exchange on Women and Children's Health in Boao, Hainan

    Xinhua Silk Road

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    PEKING, 2. November 2026 /PRNewswire/ -- Der 2026 International Exchange on Women and Children's Health fand vom 23. bis 26. Oktober in Boao in der südchinesischen Provinz Hainan statt. Teilnehmende waren über 170 Vertreterinnen und Vertreter von staatlichen Gesundheitsbehörden, internationalen Organisationen und dem Gesundheitssektor aus Asien und Afrika.

    Participants pose for a group photo at the 2026 International Exchange on Women and Children's Health. (Photo provided by the event organizer)

    Bei der Veranstaltung mit dem Thema „Digital Intelligence Empowering Women and Children's Health -- Sharing a Healthier Future" tauschten die Teilnehmenden Ansichten über die Vertiefung der Süd-Süd-Kooperation, die Stärkung des Austauschs und des gegenseitigen Lernens zwischen China und ASEAN sowie zwischen China und Afrika im Bereich der Gesundheit von Frauen und Kindern und die Förderung der gesundheitsbezogenen Ziele für Frauen und Kinder im Rahmen der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung aus.

    Die Veranstaltung bot zudem eine Plattform für Fachleute aus dem Bereich der Frauen- und Kindergesundheit aus China und dem Ausland, um in Dialog zu treten und Kooperationsmöglichkeiten auszuloten.

    Gao Xinpu, stellvertretender Direktor der Gesundheitskommission der Provinz Hainan, sagte, dass Hainan unter Nutzung seiner strategischen Lage als Freihandelshafen und der Vorteile der Öffnung aktiv als Brücke für die praktische Zusammenarbeit zwischen China und anderen Ländern und Regionen im Bereich der Frauen- und Kindergesundheit dienen werde.

    Xu Zongyu, Direktor des Nationalen Zentrums für Frauen- und Kindergesundheit unter der Nationalen Gesundheitskommission, sagte, dass die Gesundheit von Frauen und Kindern ein wichtiger Indikator für die soziale Entwicklung sei. Er forderte eine vertiefte Süd-Süd-Kooperation, einen intensiveren Austausch und gegenseitiges Lernen sowie die umfassende Nutzung der offenen und kollaborativen Plattform der Veranstaltung, um Ressourcen zu integrieren und Chinas praktische Erfahrungen und geeignete Technologien mit dem globalen Süden zu teilen.

    Nadia Rasheed, Vertreterin des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (United Nations Population Fund, UNFPA)in China, forderte nachhaltige Investitionen in Gesundheitsdienste, um die Gesundheit von Müttern und Kindern zu verbessern.

    Li Nan, Expertin für Frauen- und Kindergesundheit im UNICEF-Büro in China, sagte, China habe in Bereichen wie der frühkindlichen Versorgung nachahmenswerte Praktiken entwickelt, die anderen Ländern als nützliche Referenz dienen könnten.

    Xu erklärte, China werde gemeinsame Ausbildungsprogramme für ASEAN-Staaten und afrikanische Nationen organisieren und eine Reihe von Kooperationsprojekten im Bereich der Mütter- und Kindergesundheit ins Leben rufen.

    Im Rahmen der Veranstaltung fand auch eine Ausstellung von Technologien und Produkten aus dem Bereich der Mütter- und Kindergesundheit statt.

    Der 2026 International Exchange on Women and Children's Health wurde vom National Center for Women and Children's Health des NHC organisiert.

    Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/352677.html

     

     

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