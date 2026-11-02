RBC stuft SANOFI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sanofi nach einer Analystenveranstaltung im Nachgang der Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Hierbei sei es um Margen und Kostendisziplin des Pharmakonzerns, die ausgeweitete Partnerschaft mit Regeneron, die Dynamik des Impfstoffgeschäfts und die anhaltende Transformation im Forschungs- und Entwicklungsbereich gegangen, schrieb Trung Huynh in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 13:44 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 13:44 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 81,10EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 21:54 Uhr) gehandelt.





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