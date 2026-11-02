Gegen den MDAX-Trend: FUCHS Pref verliert deutlich

Obwohl die FUCHS Pref Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +7,63 %.

Während der MDAX um 1,00 % zulegt, verliert FUCHS Pref deutlich an Boden. Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang ist zunächst nicht erkennbar. Berenberg hebt nach den Quartalszahlen das Kursziel für Fuchs SE an und belässt die Einstufung auf „Hold“.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die FUCHS Pref Aktie damit um -4,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,71 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei FUCHS Pref auf +13,54 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,00 % geändert.

Die Aktie von FUCHS Pref erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 2,99 %. Über 5 Jahre lag sie bei 1,14 %.

Informationen zur FUCHS Pref Aktie

FUCHS Petrolub SE ist ein führender Anbieter von Schmierstoffen mit globaler Präsenz, der sich durch Innovation und maßgeschneiderte Lösungen von Konkurrenten wie Shell und ExxonMobil abhebt.

Es gibt 66 Mio. FUCHS Pref Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,78 Mrd.EUR € wert.

Grüne Vorzeichen in Deutschland und den USA: Der MDAX führt die Indexgewinne an. Während Redcare und IDEXX kräftig zulegen, bricht init um mehr als 21 Prozent ein.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fuchs SE nach Zahlen von 41,00 auf 43,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. In einem großartigen Geschäftsjahr sei auch das dritte Quartal außerordentlich gut ausgefallen, schrieb …

FUCHS Pref Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,00 % 1 Monat +1,71 % 3 Monate +7,63 % 1 Jahr +11,90 %

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Stand: 02.11.2026, 22:00 Uhr

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die FUCHS Pref Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur FUCHS Pref Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.