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    Gegen den MDAX-Trend: FUCHS Pref verliert deutlich

    Spotlight

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    FUCHS Pref fällt um 4,07 % auf 42,46 Euro.

    Spotlight - Gegen den MDAX-Trend: FUCHS Pref verliert deutlich
    Foto: FUCHS PETROLUB

    Während der MDAX um 1,00 % zulegt, verliert FUCHS Pref deutlich an Boden. Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang ist zunächst nicht erkennbar. Berenberg hebt nach den Quartalszahlen das Kursziel für Fuchs SE an und belässt die Einstufung auf „Hold“.

    FUCHS Pref Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.11.2026

    Obwohl die FUCHS Pref Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +7,63 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die FUCHS Pref Aktie damit um -4,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,71 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei FUCHS Pref auf +13,54 %.

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    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,00 % geändert.

    Die Aktie von FUCHS Pref erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 2,99 %. Über 5 Jahre lag sie bei 1,14 %.

    Informationen zur FUCHS Pref Aktie

    FUCHS Petrolub SE ist ein führender Anbieter von Schmierstoffen mit globaler Präsenz, der sich durch Innovation und maßgeschneiderte Lösungen von Konkurrenten wie Shell und ExxonMobil abhebt.

    Es gibt 66 Mio. FUCHS Pref Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,78 Mrd.EUR € wert.

    DAX über 26.000 Punkte – doch die init-Aktie stürzt um 21 Prozent ab


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    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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    FUCHS Pref Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,00 %
    1 Monat +1,71 %
    3 Monate +7,63 %
    1 Jahr +11,90 %
    Stand: 02.11.2026, 22:00 Uhr

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die FUCHS Pref Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur FUCHS Pref Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    FUCHS Pref

    -4,02 %
    -4,00 %
    +1,71 %
    +7,63 %
    +11,90 %
    +10,93 %
    +6,76 %
    +179,01 %
    ISIN:DE000A3E5D64WKN:A3E5D6
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