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    WDH/Apples iPhone-Geschäft über Börsenerwartungen - Groß-China enttäuscht

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    Für Sie zusammengefasst
    • iPhone-Umsatz wuchs um 17,5 Prozent auf 57,56 Mrd. Dollar
    • Beim iPhone Duo bestehen weiterhin Lieferengpässe
    • Umsatz und Gewinn stiegen jeweils um zwölf Prozent
    WDH/Apples iPhone-Geschäft über Börsenerwartungen - Groß-China enttäuscht
    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    (Tippfehler berichtigt)

    CUPERTINO (dpa-AFX) - Apple hat im vergangenen Quartal mit seinem iPhone-Geschäft die Markterwartungen übertroffen. Der Smartphone-Umsatz des Konzerns wuchs im Jahresvergleich um 17,5 Prozent auf 57,56 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit rund einer Milliarde Dollar weniger gerechnet. Das iPhone ist das mit Abstand wichtigste Produkt des Konzerns.

    Mitten in dem Quartal hatte der bisherige Hardware-Boss John Ternus den Chefposten vom langjährigen Konzernlenker Tim Cook übernommen. Im September bringt Apple traditionell neue iPhone-Modelle auf den Markt, die dann rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft verfügbar sind. Ternus sagte dem Wirtschaftssender CNBC, beim ersten aufklappbaren Modell des Konzerns, dem iPhone Duo, gebe es weiterhin Engpässe. Beim Verkaufsstart im Oktober vor wenigen Wochen waren die Liefertermine für das mehr als 2.000 Euro teure Gerät schnell in den Januar gerutscht.

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    Insgesamt stieg der Apple-Umsatz um zwölf Prozent auf 114,5 Milliarden Dollar. Unter dem Strich legte der Gewinn um ebenfalls zwölf Prozent auf 30,7 Milliarden Dollar zu. Bei Dienstleistungen und dem Geschäft in der Region China verfehlte Apple trotz Zuwächsen noch höhere Erwartungen der Analysten. Die Aktie gab im nachbörslichen US-Handel zeitweise um rund ein Prozent nach./so/DP/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 338,0 auf Nasdaq (02. November 2026, 22:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Apple zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 317,89USD. Von den letzten 9 Analysten der Apple Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 263,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 360,00USD was eine Bandbreite von -20,06 %/+9,42 % bedeutet.





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