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    Apple liefert ab: Starke iPhone-Verkäufe sorgen für Rekordquartal

    Trotz Lieferengpässen

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    Apple übertrifft im 4. Geschäftsquartal die Markterwartungen. Höhere iPhone-Preise und frühe Nachfrage gleichen steigende Speicherchip-Kosten aus, trotz Lieferengpässen beim iPhone Duo.

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    Trotz Lieferengpässen - Apple liefert ab: Starke iPhone-Verkäufe sorgen für Rekordquartal
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - Snowfield Photography

    Apple hat im vierten Geschäftsquartal des laufenden Fiskaljahres besser abgeschnitten als von Analysten vorhergesagt. Der Technologiekonzern meldete einen Umsatz von 114,48 Milliarden US-Dollar, während der Konsens bei 113,39 Milliarden US-Dollar gelegen hatte. Der Gewinn je Aktie fiel mit 2,10 US-Dollar ebenfalls höher aus als erwartet, selbst wenn man einen Einmaleffekt aus Zollrückerstattungen von 5 Cent herausrechnet. Die Bruttomarge kletterte auf 47,9 Prozent.

    Trotz der starken Zahlen gaben die Apple-Aktien im nachbörslichen Handel zunächst leicht nach und zogen später knapp 1 Prozent ins Plus. 

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    In der Region Greater China blieb das Geschäft hinter den Erwartungen zurück. Das iPhone Duo war im abgelaufenen Quartal in China noch nicht erhältlich und war dort beim späteren Marktstart binnen kürzester Zeit ausverkauft.

    Das iPhone bleibt der zentrale Umsatztreiber: Allein mit den klassischen Modellen setzte Apple 57,58 Milliarden Dollar um, mehr als die veranschlagten 56,54 Milliarden US-Dollar. Das neue Klapp-Smartphone iPhone Duo ist darin noch nicht einmal enthalten.

    Apple

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    Das Gerät war binnen Stunden ausverkauft, allerdings kämpft Apple mit Lieferengpässen und vereinzelten Berichten über gesprungene Displays. Konzernchef John Ternus, der die Führung erst im September übernommen hat, räumte ein, dass die Nachfrage derzeit nicht gedeckt werden könne und nannte keinen Zeitpunkt für eine Entspannung der Lage.

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    Die Dienstleistungssparte traf mit 31,57 Milliarden US-Dollar die Erwartungen fast exakt, während iPads und Wearables mit 6,23 beziehungsweise 8,30 Milliarden US-Dollar hinter den Prognosen zurückblieben. Die hauseigene Sprachassistentin Siri verarbeitet nach Konzernangaben inzwischen 2,5 Milliarden Anfragen täglich.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,84 % und einem Kurs von 338,3USD auf Nasdaq (02. November 2026, 22:53 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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