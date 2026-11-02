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    HUGO BOSS passt Ausblick für 2026 an: Was Anleger jetzt wissen müssen

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    Gedämpfte Konsumlaune und höhere IT-Abschreibungen setzen HUGO BOSS unter Druck: Der Modekonzern senkt seine Umsatz- und Gewinnprognose für 2026 – trotz verbesserter Bruttomarge.

    HUGO BOSS passt Ausblick für 2026 an: Was Anleger jetzt wissen müssen
    Foto: Cerib - stock.adobe.com
    • HUGO BOSS erwartet 2026 nun einen währungsbereinigten Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich; zuvor war ein mittlerer bis hoher einstelliger Rückgang prognostiziert.
    • Die EBIT-Prognose für 2026 wurde auf 250 bis 300 Mio. Euro gesenkt, von zuvor 300 bis 350 Mio. Euro. Gründe sind unter anderem höhere nicht zahlungswirksame IT-Abschreibungen und vorsichtigere Annahmen zur Konsumnachfrage.
    • Das kurzfristige operative Nettovermögen (TNWC) soll rund 21 % des Umsatzes betragen, statt zuvor rund 20 %.
    • Die Investitionen werden nun auf 4 bis 5 % des Umsatzes geschätzt. Darin enthalten ist der strategische Erwerb einer bislang angemieteten Logistikimmobilie am Unternehmenssitz.
    • Im dritten Quartal sank der währungsbereinigte Umsatz um 5 %; in Konzernwährung ging er um 4 % auf 946 Mio. Euro zurück.
    • Die Bruttomarge stieg im dritten Quartal um 220 Basispunkte auf 63,3 %. Das EBIT sank auf 81 Mio. Euro (Vorjahr: 95 Mio. Euro), die EBIT-Marge auf 8,6 % (Vorjahr: 9,6 %).

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Hugo Boss ist am 03.11.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.144,16PKT (+0,74 %).


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