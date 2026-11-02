Jefferies senkt Fuchs auf 'Hold' - Ziel runter auf 46 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,00 % und einem Kurs von 42,49 auf Lang & Schwarz (02. November 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um -6,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,49 %.

Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,78 Mrd..

FUCHS Pref zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +1,20 %/+20,03 % bedeutet.