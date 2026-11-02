Jefferies senkt Fuchs auf 'Hold' - Ziel runter auf 46 Euro
ANALYSE-FLASH
- Jefferies stuft Fuchs von Buy auf Hold herab
- Jefferies senkt das Kursziel von 48 auf 46 Euro
- Risiken und Chancen gelten inzwischen als ausgeglichen
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Fuchs von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 48 auf 46 Euro gesenkt. Die Entwicklung der Preise und des Aktienkurse sollte sich normalisieren, weshalb Risiken und Chancen inzwischen ausgeglichen erschienen, begründete Constantin Hesse seine am Montag vorliegende Neubewertung des Schmierstoffherstellers. Dies gelte, obwohl Fuchs ein weiteres starkes Quartal hinter sich habe und der angehobene Ausblick immer noch konservativ erscheine./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie
Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,00 % und einem Kurs von 42,49 auf Lang & Schwarz (02. November 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um -6,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,49 %.
Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,78 Mrd..
FUCHS Pref zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +1,20 %/+20,03 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 46 Euro
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Quelle: FUCHS Pref Insidertrades
Fuchs hebt die Prognosen an:
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