Hugo Boss schraubt Erwartungen an 2026 zurück - KI und Konsumnachfrage
- Hugo Boss senkt deutlich Umsatzprognose für 2026
- Ebit-Prognose sinkt auf 250 bis 300 Millionen Euro
- Q3-Umsatz minus fünf Prozent, Ebit bei 81 Millionen
METZINGEN (dpa-AFX) - Der seit Kurzem zur britischen Frasers Group gehörende Bekleidungshersteller Hugo Boss blickt nach einem Umsatz- und Gewinnrückgang im vergangenen Quartal pessimistischer auf das laufende Jahr. Der Erlös dürfte 2026 währungsbereinigt im hohen einstelligen Prozentbereich sinken, teilte das Unternehmen in der Nacht zum Dienstag mit. Bisher war Boss von einem Minus im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich ausgegangen.
Beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) wird nun ein Rückgang auf 250 bis 300 Millionen Euro erwartet. Zuvor hatte das Unternehmen 300 bis 350 Millionen Euro angepeilt. 2025 hatte das Unternehmen operativ 391 Millionen Euro verdient. Von Bloomberg befragte Analysten hatten für das laufende Jahr bisher einen operativen Gewinn von etwas mehr als 300 Millionen Euro sowie einen währungsbereinigten Umsatzrückgang von acht Prozent auf dem Zettel.
Hintergrund der Prognosesenkung ist eine größere Zurückhaltung mit Blick auf die erwartete Konsumnachfrage und höhere Abschreibungen im IT-Bereich wegen der sich rasch wandelnden Entwicklungen bei Künstlicher Intelligenz und Technologie.
Im dritten Quartal sank der Umsatz währungsbereinigt um fünf Prozent auf 946 Millionen Euro. Analysten hatten allerdings mit einem noch größeren Rückgang gerechnet. Der operative Gewinn ging von 95 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 81 Millionen Euro zurück./he/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 11,00 auf Lang & Schwarz (02. November 2026, 23:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um +0,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,73 Mrd..
Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1100 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,33EUR. Von den letzten 3 Analysten der Hugo Boss Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -2,02 %/+3,13 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Hugo Boss - A1PHFF - DE000A1PHFF7
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Die Antwort fand ich durchaus interessant: Wenn Hugo Boss eigene Aktien zurückkauft und anschließend einzieht, während Frasers keine seiner Aktien verkauft, könnte sich der prozentuale Anteil von Frasers automatisch erhöhen.
Nach Abschluss des Übernahmeangebots hält die Frasers Group rund 47,89 % an Hugo Boss.
Nehmen wir vereinfacht an, Hugo Boss kauft 7,5 % aller Aktien zurück und zieht diese ein, während Frasers keine Aktien abgibt. Dann wäre der rechnerische Anteil:
47,89 % ÷ (100 % − 7,5 %) ≈ 51,77 %
Frasers würde damit rechnerisch von 47,89 % auf etwa 51,8 % steigen und die absolute Mehrheit überschreiten.
Das finde ich besonders interessant: Der Aktienrückkauf könnte eine mögliche Übernahme also nicht unbedingt erschweren, sondern die Position von Frasers sogar weiter stärken
Ich vermute weiterhin, dass Frasers Group sowie der italienische Großaktionär, aber auch die erwähnten Banken Optionen geschrieben haben sodass sich die Aktienpositionen z.T. wechselseitig aufheben.
Dennoch ist die schiere Größe der Finanzinstrumente nach meiner Einschätzung erstaunlich!
Lass da 10% andienen an Aktienzahl.....dann haben sie den ersten Stich schon als Geschenk erhalten.......