Hugo Boss schraubt Erwartungen an 2026 zurück - KI und Konsumnachfrage

Hintergrund der Prognosesenkung ist eine größere Zurückhaltung mit Blick auf die erwartete Konsumnachfrage und höhere Abschreibungen im IT-Bereich wegen der sich rasch wandelnden Entwicklungen bei Künstlicher Intelligenz und Technologie.

Im dritten Quartal sank der Umsatz währungsbereinigt um fünf Prozent auf 946 Millionen Euro. Analysten hatten allerdings mit einem noch größeren Rückgang gerechnet. Der operative Gewinn ging von 95 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 81 Millionen Euro zurück./he/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 11,00 auf Lang & Schwarz (02. November 2026, 23:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um +0,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,90 %.

Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,73 Mrd..

Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1100 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,33EUR. Von den letzten 3 Analysten der Hugo Boss Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -2,02 %/+3,13 % bedeutet.