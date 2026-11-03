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    Hugo Boss schraubt Erwartungen an 2026 zurück - KI und Konsumnachfrage

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    Für Sie zusammengefasst
    • Hugo Boss senkt deutlich Umsatzprognose für 2026
    • Ebit-Prognose sinkt auf 250 bis 300 Millionen Euro
    • Q3-Umsatz minus fünf Prozent, Ebit bei 81 Millionen
    Hugo Boss schraubt Erwartungen an 2026 zurück - KI und Konsumnachfrage
    Foto: Arne Dedert - DPA

    METZINGEN (dpa-AFX) - Der seit Kurzem zur britischen Frasers Group gehörende Bekleidungshersteller Hugo Boss blickt nach einem Umsatz- und Gewinnrückgang im vergangenen Quartal pessimistischer auf das laufende Jahr. Der Erlös dürfte 2026 währungsbereinigt im hohen einstelligen Prozentbereich sinken, teilte das Unternehmen in der Nacht zum Dienstag mit. Bisher war Boss von einem Minus im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich ausgegangen.

    Beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) wird nun ein Rückgang auf 250 bis 300 Millionen Euro erwartet. Zuvor hatte das Unternehmen 300 bis 350 Millionen Euro angepeilt. 2025 hatte das Unternehmen operativ 391 Millionen Euro verdient. Von Bloomberg befragte Analysten hatten für das laufende Jahr bisher einen operativen Gewinn von etwas mehr als 300 Millionen Euro sowie einen währungsbereinigten Umsatzrückgang von acht Prozent auf dem Zettel.

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    Hintergrund der Prognosesenkung ist eine größere Zurückhaltung mit Blick auf die erwartete Konsumnachfrage und höhere Abschreibungen im IT-Bereich wegen der sich rasch wandelnden Entwicklungen bei Künstlicher Intelligenz und Technologie.

    Im dritten Quartal sank der Umsatz währungsbereinigt um fünf Prozent auf 946 Millionen Euro. Analysten hatten allerdings mit einem noch größeren Rückgang gerechnet. Der operative Gewinn ging von 95 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 81 Millionen Euro zurück./he/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie

    Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 11,00 auf Lang & Schwarz (02. November 2026, 23:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um +0,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,73 Mrd..

    Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1100 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,33EUR. Von den letzten 3 Analysten der Hugo Boss Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -2,02 %/+3,13 % bedeutet.





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