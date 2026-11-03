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    ELEGOO startet seine Black-Friday- und Cyber-Monday-Angebote für 2026 mit bis zu 54 % Rabatt auf 3D-Drucker und Zubehör

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    SHENZHEN, China, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- ELEGOO, eine schnell wachsende Marke im Bereich der globalen intelligenten Fertigung, hat heute ihre Black-Friday- und Cyber-Monday-Aktion für das Jahr 2026 angekündigt, bei der Sonderangebote für 3D-Drucker, Komplettpakete und Filament angeboten werden. Sie läuft vom 2. November bis zum 1. Dezember im offiziellen Online-Shop von ELEGOO.

    ELEGOO 2026 Black Friday & Cyber Monday Deals: Up to 54% Off

    Centauri Carbon 2 Combo – Mehrfarben-FDM-Drucker für Einsteiger und Kreative

    Er wurde entwickelt, um Anwender überall dort abzuholen, wo sie sich auf ihrem Weg zum 3D-Druck befinden – vom Anfänger bis zum erfahrenen Anwender. Dank des geschlossenen CoreXY-Designs, der automatischen Einrichtung und Nivellierung, der intuitiven Benutzeroberfläche und des CANVAS-Vierfarbensystems wird der Mehrfarbendruck leicht zugänglich, während die hohe Druckgeschwindigkeit und eine Düse aus gehärtetem Stahl mit einer Temperatur von 350 °C die Flexibilität bieten, die erfahrene Anwender benötigen.

    USA: 449 US-Dollar UVP → 369 US-Dollar (18 % Rabatt)
    EU: 439 Euro UVP → 359 Euro (18 % Rabatt)
    Großbritannien: 398 Pfund UVP → 329 Pfund (17 % Rabatt)

    Saturn 4 Ultra 16K – Entwickelt für detailverliebte Kreative

    Mit einem 16K-LCD-Bildschirm, großem Bauraum, beheiztem Harzbehälter, automatischer Nivellierung und Kippauslösetechnologie ist der Saturn 4 Ultra 16K für detailreiche Projekte wie Tabletop-Miniaturen, Sammlerstücke und Charaktermodelle konzipiert.

    USA: 649,99 US-Dollar UVP → 399 US-Dollar (39 % Rabatt)
    EU: 648 Euro UVP → 419 Euro (35 % Rabatt)
    Großbritannien: 576 Pfund UVP → 359 Pfund (38 % Rabatt) 

    Mars 5 Ultra – Ein einfacher Einstieg in den Harz-3D-Druck

    Der Mars 5 Ultra vereint automatische Nivellierung, Neigungsfreigabe, Erkennung von Druckfehlern und eine Auflösung von 9K und ist damit eine ideale Wahl für Einsteiger im Bereich des Harzdrucks, für Tabletop-Spieler und Miniaturliebhaber.

    USA: 338 US-Dollar UVP → 259 US-Dollar (23 % Rabatt)
    EU: 362 Euro UVP → 239 Euro (34 % Rabatt)
    Großbritannien: 289 Pfund UVP → 199 Pfund (31 % Rabatt) 

    Neptune 4 Max – Großformatiger Hochgeschwindigkeits-FDM-3D-Drucker

    Mit einem Bauvolumen von 420 × 420 × 480 mm und dem schnellen FDM-Druckverfahren bietet der Neptune 4 Max Kreativen ausreichend Platz für große Gaming-Modelle, Cosplay-Requisiten, Kostümteile und andere überdimensionale Projekte.

    USA: 470 US-Dollar UVP → 359 US-Dollar (24 % Rabatt)
    EU: 549 Euro UVP → 339 Euro (38 % Rabatt)
    Großbritannien: 472 Pfund UVP → 287 Pfund (39 % Rabatt)

    Bundles, Zubehör und Blitzangebote

    Ausgewählte Bundles, darunter das „Centauri Carbon 2 Combo All-in-One Bundle" und das „Saturn 4 Ultra 16K Complete Bundle – Mercury Plus V3.0 & Resin", sind mit Rabatten von bis zu 39 % erhältlich.

    ELEGOO bietet außerdem bis zu 54 % Rabatt auf ausgewähltes Zubehör, darunter die Wasch- und Härtestation Mercury Plus V3.0 und den Mini Heater.

    Am 6., 13., 20., 27. und 30. November gibt es „Flash Deals", bei denen Sie beim Kauf eines teilnahmeberechtigten Druckers 1 kg ausgewähltes Filament oder Harz für 1 $, 1 € oder 1 £ erhalten. Produkte und Angebote variieren je nach Markt und Runde.

    Der Online-Shop von ELEGOO unterstützt derzeit Lieferungen in folgende Länder und Regionen: die Vereinigten Staaten, Kanada, das Vereinigte Königreich, die Europäische Union, Australien, Japan sowie weitere unterstützte Länder und Regionen. Die Versandverfügbarkeit kann je nach Produkt und Bestimmungsort variieren.

    Weitere Informationen finden Sie auf der ELEGOO-Black-Friday-Seite.

    Informationen zu ELEGOO

    ELEGOO wurde 2015 gegründet und ist eine schnell wachsende Marke in der globalen Smart-Manufacturing-Branche, die sich auf Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von 3D-Druckern für Endverbraucher, Lasergravierern, STEM-Kits und anderen Smart-Technology-Produkten spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Shenzhen, dem Silicon Valley Chinas, hat Millionen Produkte in mehr als 150 Ländern und Regionen verkauft. 2025 belief sich der Gesamtumsatz des Unternehmens auf mehr als 300 Millionen USD, mit mehr als 1.000 Mitarbeitern und über 430.000 Quadratmetern Büro- und Produktionsfläche. Mit Schwerpunkt auf Programmierung und 3D-Drucktechnologie bietet ELEGOO verschiedenen Verbrauchergruppen einzigartige und intelligente Kreativräume, um individuelle Erlebnisse zu fördern.

    Folgen Sie ELEGOO: Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, Discord und Reddit.

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    PR Newswire (dt.)
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