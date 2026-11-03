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    Am Rande der Gateway Gulf 2026 unterzeichnete Tamkeen eine Absichtserklärung mit EY MENA zur Einrichtung eines EY Talent Hubs in Bahrain und zur Schaffung von 125 Arbeitsplätzen, um die MENA-Region zu unterstützen.

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    MANAMA, Bahrain, 2. November 2026 /PRNewswire/ -- Am Rande der Gateway Gulf 2026 gab der Labour Fund (Tamkeen) die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (MoU) mit EY MENA bekannt, die die Einrichtung eines EY Talent Hub im Königreich Bahrain zum Ziel hat. Nach seiner Einrichtung soll das Zentrum Kunden in Bahrain und der gesamten Region unterstützen, indem es spezialisierte professionelle Dienstleistungen anbietet und über einen Zeitraum von drei Jahren 125 hochwertige Arbeitsplätze für Bahrainer schafft.

    Im Rahmen dieser Initiative wird von 2027 bis 2029 ein dreijähriges Programm durchgeführt. Im Fokus steht die Gewinnung und Entwicklung von Talenten aus Bahrain, insbesondere von Hochschulabsolventen und Berufseinsteigern, für Positionen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Beratung, Steuern, Strategie und Transaktionen. Das Zentrum hat sich zum Ziel gesetzt, bahrainische Talente mit den praktischen Erfahrungen und Fähigkeiten auszustatten, die für zukünftige Berufe erforderlich sind, insbesondere in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI), digitale Transformation, Cybersicherheit, Nachhaltigkeit und Finanzdienstleistungen. Dies wird dazu beitragen, den Bedarf von Kunden in Bahrain und der gesamten Region an spezialisierten Fachkräften in wachstumsstarken Sektoren zu decken, gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit bahrainischer Fachkräfte zu steigern und Bahrains Position als Drehscheibe für Talente und hochwertige professionelle Dienstleistungen zu festigen.

    Zu der Initiative sagte Ihre Exzellenz Frau Maha Abdulhameed Mofeez, Geschäftsführerin des Arbeitsfonds (Tamkeen): „Wir bei Tamkeen setzen uns weiterhin dafür ein, unsere Unterstützung auf Initiativen zu richten, die nachhaltige Beschäftigungsmöglichkeiten für Bahrainer in Sektoren mit starkem Wachstumspotenzial und bedeutenden wirtschaftlichen Auswirkungen schaffen. Diese Absichtserklärung mit EY, die die Einrichtung eines EY Talent Hubs im Königreich Bahrain zum Ziel hat, unterstützt die Entwicklung bahrainischer Talente, indem sie ihnen die fortgeschrittenen Fähigkeiten und praktischen Erfahrungen vermittelt, die für zukünftige Berufe erforderlich sind, und ihnen gleichzeitig ermöglicht, von der globalen Expertise und den Best Practices des Unternehmens zu profitieren. Dies geschieht im Rahmen unserer kontinuierlichen Bemühungen, Bahrainer beim Zugang zu hochwertigen und gut bezahlten Beschäftigungsmöglichkeiten zu unterstützen und ihre berufliche Weiterentwicklung im Einklang mit den sich wandelnden Bedürfnissen des Arbeitsmarktes zu ermöglichen, um letztendlich zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der nationalen Wirtschaft beizutragen."

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