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    ICP DAS-BMP präsentiert Innovationen bei medizinischem TPU auf der COMPAMED 2026

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    HSINCHU, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- ICP DAS-BMP (Biomedical Polymers), ein in Taiwan ansässiger Hersteller und Lieferant von medizinischem TPU (thermoplastischem Polyurethan), wird vom 16. bis 19. November bei der COMPAMED 2026 auf dem Messegelände in Düsseldorf, Deutschland (Halle 8b, Stand C09) ausstellen. Das Unternehmen wird sein TPU-Portfolio präsentieren und die neu gegründete Taiwan TPU Alliance vorstellen.

    Image by ICP DAS-BMP

    Im Fokus stehen zwei TPU-Innovationen: die Low-Migration-Serie und die Low-Friction-Serie.

    Das migrationsarme TPU Arothane ARP-B20 entspricht der Norm ISO 10993 und ist für eine Implantationsdauer von bis zu 90 Tagen geeignet. Seine Zusammensetzung minimiert die Migration von Additiven auf die Oberfläche von Medizinprodukten und trägt so dazu bei, deren Langzeitstabilität zu erhalten.

    Die Low-Friction-Serie zeichnet sich durch eine von Natur aus glatte Oberfläche aus, wodurch Beschichtungen oder Nachbearbeitungen überflüssig werden. Sie besteht vollständig aus TPU, ist frei von PFAS sowie Weichmachern und sorgt für mehr Komfort sowie Kontrolle bei der Handhabung invasiver Katheter mit Führungsdrähten.

    ICP DAS-BMP wird außerdem die Serien ARP, ALP und ALC vorstellen, die sich für Medizinprodukte mit begrenzter, verlängerter und langfristiger Kontaktdauer gemäß ISO 10993-1 eignen. Für röntgendichte Anwendungen enthält die Serie ARP/ALP/ALC-B20/B40 20–40 % Bariumsulfat, während die Serie ARP-W/WG 40–60 % Wolfram enthält, um die Röntgensichtbarkeit invasiver oder implantierbarer Medizinprodukte zu verbessern. Die Engineering Arothane EARP-Serie bietet Transparenz und mechanische Festigkeit für kieferorthopädische Komponenten sowie Präzisionsbauteile.

    Auf der COMPAMED 2026 wird ICP DAS-BMP der Taiwan TPU Alliance beitreten, die von Towards Buddha Co., Ltd., einem Hersteller von TPU-Schläuchen, initiiert wurde. Die Allianz vereint Industriepartner, darunter INTYPE ENTERPRISE CO., LTD., einen Hersteller von Extrusionsmaschinen; Chi Feng Co., Ltd., einen Hersteller von Spritzgusskomponenten; A-MAX TECHNOLOGY CO., LTD., einen Anbieter von Peripheriegeräten für die Gummi- und Kunststoffindustrie sowie ANEST IWATA SPARMAX Co., Ltd., einen Hersteller von Luftkompressoren und Vakuumpumpen. Die Allianz verbindet Fachwissen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der TPU- und Medizinprodukteherstellung, von medizinischem TPU und Schläuchen über Spritzguss, Extrusionsmaschinen sowie Peripheriegeräte bis hin zu Luft- und Vakuumsystemen.

    Informationen zu ICP DAS-BMP

    ICP DAS-BMP, ein führender TPU-Hersteller und -Lieferant mit Sitz in Taiwan, ist nach ISO 13485 zertifiziert und betreibt Labore mit Schwerpunkt auf Qualitätsmanagement. Aufbauend auf der über dreißigjährigen Erfahrung seiner Muttergesellschaft ICP DAS im Bereich der industriellen Automatisierung setzt das Unternehmen intelligente Produktionsverfahren ein, um die Produktqualität zu verbessern sowie die Lieferzeiten zu verkürzen. Das Unternehmen bietet einen schnell reagierenden Kundendienst sowie flexible Lösungen selbst bei kleinen Bestellmengen, um die Kundenzufriedenheit zu sichern und langfristige Partnerschaften aufzubauen.

    Weitere Informationen finden Sie auf: https://bmp.icpdas.com

    ICP DAS – BMP

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