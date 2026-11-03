FREELANDER baut Präsenz im Nahen Osten aus und wählt Marokko für Markteintritt in Afrika

WUHU, China, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- FREELANDER treibt die Markteinführung im Nahen Osten und in Afrika voran. Die Marke plant, 11 Märkte im Nahen Osten abzudecken, wobei der vollständige Markteintritt in der Region für die erste Hälfte des Jahres 2027 vorgesehen ist. Der Markteintritt in Afrika erfolgt über Marokko, wobei Marokko und Tunesien zu den ersten afrikanischen Märkten gehören.

Der vollständige Markteintritt im Nahen Osten ist für die erste Hälfte des Jahres 2027 geplant, Afrika soll Mitte 2027 folgen.

Von der Markenpräsentation bis hin zu Vertrieb und Service

Die 11 Märkte sind die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Katar, Saudi-Arabien, Israel, Irak, Jordanien, Libanon, Bahrain, Oman und Ägypten. Als Ausgangspunkt für das internationale Geschäft von FREELANDER geht die Region nun von Markenpräsentationen und Partnerschaftsgesprächen zur Vorbereitung von Vertriebs- und Servicenetzen über.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten sind Al Tayer Motors und Premier Motors die offiziellen Händlerpartner von FREELANDER. Auf der FREELANDER Nightfall, die im Oktober im Rahmen des Chery International User Summit 2026 in Wuhu stattfand, unterzeichnete die Marke neue Partnerschaftsabkommen für Bahrain und Oman. Der FREELANDER 8 wird voraussichtlich im ersten Quartal 2027 in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf den Markt kommen.

„Für mich bedeutet es mehr, FREELANDER in die Welt zu bringen, als nur neue Märkte zu erschließen. Es bedeutet, jeden Tag aufs Neue das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen. Dafür braucht es ein großartiges Produkt, starke lokale Partner und einen Service, auf den sich die Menschen verlassen können", sagte Lucia Mao, CEO von FREELANDER International, auf der FREELANDER Nightfall.

Marokko öffnet den Weg nach Afrika

In Afrika wird Marokko der erste Schritt von FREELANDER sein und zusammen mit Tunesien die erste Gruppe afrikanischer Märkte der Marke bilden. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, der Markteintritt wird Mitte 2027 erwartet. FREELANDER wird mit potenziellen lokalen Partnern an Vertriebs-, Kundendienst- und Produkteinführungsplänen arbeiten, die auf den jeweiligen Markt zugeschnitten sind.

Zeitpunkt des Markteintritts, Spezifikationen, Preise und Vertriebsvereinbarungen für jeden Markt werden über offizielle Kanäle bekannt gegeben.

Über FREELANDER

FREELANDER ist eine britische Premium-Marke für intelligente Geländefahrzeuge, die gemeinsam von JLR und Chery entwickelt wurde. JLR ist Eigentümer der Marke FREELANDER und hat ein eigenes FREELANDER Design Hub eingerichtet, das die Gestaltung des Unternehmens leitet. Chery bietet fortschrittliche intelligente Technologie und eine erstklassige globale Lieferkette.

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