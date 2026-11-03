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    Beyon kündigt Erweiterung des Portfolios an grünen Rechenzentren auf drei Standorte an, da die Investitionen in Solarenergie zunehmen.

    Im Rahmen von Gateway Gulf 2026

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    Die letzte Phase wird jährlich 2,5 GWh saubere Energie liefern und die CO₂-Emissionen um mehr als 1.585 Tonnen pro Jahr reduzieren.

    MANAMA, Bahrain, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Beyon hat die Erweiterung seines Portfolios an grünen Rechenzentren angekündigt. Ein drittes Rechenzentrum soll nach Abschluss der Phase 5 des Beyon Solar Park-Programms vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Bekanntgegeben während der Gateway Gulf 2026 in Anwesenheit S.E. Für Shaikh Abdulla bin Khalifa Al Khalifa, Vorsitzenden der Beyon Group, stellt dieser Meilenstein den jüngsten Fortschritt in Beyons langfristigen Investitionen in nachhaltige Infrastruktur und erneuerbare Energien dar.

    During Gateway Gulf 2026 Beyon Announces Expansion of Green Data Centre Portfolio to Three Centres as Solar Investment Accelerates

    Phase 5 wurde in Partnerschaft mit Almoayyed Solar entwickelt, stellt eine Investition von ca. BD544.500 dar und erstreckt sich über 14.000 Quadratmeter mit 2.292 Solarmodulen. Die Anlage hat eine Gesamtleistung von 1,5 MWp. Nach ihrer Fertigstellung in den kommenden Monaten wird die Anlage voraussichtlich jährlich rund 2,5 GWh saubere Energie erzeugen und die Kohlenstoffemissionen um mehr als 1.585 Tonnen CO₂ pro Jahr reduzieren.

    Mit dem Abschluss der Phase 5 erhöht sich die Anzahl der mit erneuerbarer Energie betriebenen grünen Rechenzentren von Beyon auf drei, wodurch die nachhaltige digitale Infrastruktur des Konzerns weiter gestärkt wird. Da die Nachfrage nach Daten, Cloud- und digitalen Diensten weiter wächst, unterstützt diese Expansion Beyons Bestreben, eine robuste und leistungsstarke Infrastruktur zu entwickeln und gleichzeitig die mit dem Betrieb verbundenen Umweltauswirkungen schrittweise zu reduzieren.

    Das Solarprogramm wurde auch über die Rechenzentren von Beyon hinaus weiter ausgebaut. Im Jahr 2026 schloss Beyon erfolgreich Phase 4 ab und erweiterte die Nutzung erneuerbarer Energien auf das Kundenservicecenter von Total CX. Damit wurde es zum ersten grünen Kontaktcenter in Bahrain.

    Die jüngste Entwicklung knüpft an den Meilenstein an, der auf der Gateway Gulf 2025 verkündet wurde, als Phase 3 des Solarparks es dem Tier III-zertifizierten Rechenzentrum von Beyon in Hamala ermöglichte, vollständig mit erneuerbarer Energie zu arbeiten. Die fortgesetzten Investitionen spiegeln ein mehrjähriges Programm wider, das darauf abzielt, den Anteil sauberer Energie in der gesamten Infrastruktur von Beyon zu erhöhen und Kunden bei der Verfolgung ihrer eigenen Nachhaltigkeits- und ESG-Ziele zu unterstützen.

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    Im Rahmen von Gateway Gulf 2026 Beyon kündigt Erweiterung des Portfolios an grünen Rechenzentren auf drei Standorte an, da die Investitionen in Solarenergie zunehmen. Die letzte Phase wird jährlich 2,5 GWh saubere Energie liefern und die CO₂-Emissionen um mehr als 1.585 Tonnen pro Jahr reduzieren.MANAMA, Bahrain, 3. November 2026 /PRNewswire/ - Beyon hat die Erweiterung seines Portfolios an grünen Rechenzentren …
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