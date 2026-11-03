Volkswagen vor dem KO? Xiaomi gibt Gas auf der Überholspur! Strategic Resources vor der Bodenbildung mit Rebound-Chance!

Der folgende Artikel beleuchtet drei spannende Börsenwerte. Während Volkswagen mit tiefroten Quartalszahlen, harten Sparmaßnahmen und neuen Prozessen ringt, zeigt Xiaomi im E-Segment mit beeindruckenden Rekordauslieferungen, wie moderne chinesische …



